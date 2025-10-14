Login
Facebook Twitter Pinterest
Facebook Twitter Pinterest

Cheesecake newyorkese: ricetta originale e il motivo per cui non sarà mai come quella di New York

Cheesecake newyorkese originale: ricetta della tradizione americana, le differenze e la variante italiana della New York style cheesecake.

originale new york cheesecake

La cheesecake newyorkese è una torta da forno dalla superficie dorata, a volte screpolata, con una consistenza piena e cremosa e diversa dalle nostre torte cheesecake
La ricetta autentica di questo dolce al formaggio, nato nei diner americani dove contano più il sapore e la sostanza che l’aspetto, prevede una cottura lenta seguita da un lungo riposo.
Farla in casa è possibile, ma il gusto cambia perché gli ingredienti non sono gli stessi: dal formaggio al tipo di panna, e questo incide nel risultato finale.

Proviamo comunque a preparare la ricetta originale di una cheesecake cotta New York style, usando il formaggio spalmabile e la panna che troviamo nei nostri supermercati.

Ricetta della cheesecake newyorkese (baked cheesecake)

Dosi: 8 porzioni
Preparazione: 25 minuti | Cottura: 80 minuti | Riposo: 6 ore | Tempo totale: 7 ore e 45 minuti

Ingredienti (stampo da 22 cm)

Per la base

200 g di biscotti Digestive (o Graham crackers)
100 g di burro fuso
1 cucchiaio di zucchero di canna

Per la crema

900 g di Philadelphia intero (a temperatura ambiente)
200 g di zucchero semolato
3 uova grandi + 1 tuorlo
200 ml di panna acida (sour cream)
In alternativa: 180 ml di panna fresca + 2 cucchiaini di succo di limone, riposo 12 ore in frigo
1 cucchiaio di farina 00
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 pizzico di sale

Come fare la cheesecake newyorkese

1

Tritate finemente i biscotti, unite il burro fuso e lo zucchero.
Pressate sul fondo di una tortiera a cerniera (22 cm) rivestita di carta da forno forno. Cuocete a 180 °C per 10 minuti, poi lasciate raffreddare.

2

Lavorate il Philadelphia con lo zucchero fino a ottenere un composto liscio.
Aggiungete le uova una alla volta, poi la panna acida, la farina, la vaniglia e il sale.
Mescolate senza montare, per non incorporare aria.

3

Versate la crema sulla base e livellate con una spatola. Cuocete in forno statico a 160 °C per 75–80 minuti.

La superficie deve dorarsi leggermente e il centro restare appena tremolante.
Se il forno fatica a dorare la superficie, potete attivare il grill per pochi minuti, controllando che la torta non si scurisca troppo.
Spegnete il forno e lasciate la torta all’interno, con lo sportello socchiuso, per 1 ora: questo passaggio evita che si formino crepe.

4

Lasciate raffreddare la torta a temperatura ambiente, poi mettetela in frigo per almeno 6 ore, meglio tutta la notte.
Servitela fredda, liscia, con poco zucchero a velo o con una salsa di frutti rossi.

Consigli e conservazione

La cheesecake newyorkese non è complicata da fare, ma va rispettata: tempi, temperatura e pazienza fanno la differenza.

Evitate il bagnomaria, perché l’aria secca del forno è ciò che regala quella doratura inconfondibile sulla superficie del dolce

Se il vostro forno fatica a dorare la superficie, potete attivare il grill per pochi minuti, controllando che la torta non si scurisca troppo.

Quando sfornate la torta, armatevi di pazienza: tagliarla da calda è il modo più rapido per rovinarne la struttura.

La torta di formaggio deve riposare e rassodarsi in frigorifero, dove si conserva perfettamente per quattro giorni, coperta o sotto una campana di vetro.

In realtà, la New York cheesecake il giorno dopo è ancora più buona: la consistenza diventa più compatta e il gusto più pieno, proprio come nelle bakery di Manhattan.

Perché la cheesecake newyorkese non è uguale a quella che facciamo in Italia

Mangiare una fetta di cheesecake a New York basta per capire che è un’altra cosa.
Il profumo è diverso, la consistenza più compatta, il sapore è più intenso ma al contempo delicato .
Lì questa torta al formaggio cotta è un’istituzione: ogni diner o bakery ha la sua versione, ma tutte hanno in comune la stessa densità e quella leggera acidità che in Italia è quasi impossibile riprodurre.

Il motivo è semplice: negli Stati Uniti, per prepare la cheesecake newyorkese, si usano ingredienti diversi.
Il cream cheese americano ha un contenuto di grassi più alto e una consistenza più soda.

Il Philadelphia venduto in Italia è più salato e più umido, ma resta la scelta più vicina al formaggio usato nella ricetta originale, a patto che sia la versione intera.

La sour cream americana (panna acida) è più corposa e acidula. Le versioni europee tendono a essere più leggere, ma si può ottenere un risultato simile mescolando panna fresca e qualche goccia di limone, da lasciare riposare in frigorifero per 12 ore.

Infine la base: i Graham crackers originali hanno un aroma di miele e farina integrale. Con i Digestive e un cucchiaio di miele si ottiene un gusto molto vicino, ma non identico.

Ed è da queste differenze che nasce la vera cheesecake newyorkese: meno dolce e dal gusto unico — in una parola, americana.

La New York cheesecake resta un simbolo della pasticceria americana, la stessa dove sono nati dolci come i brownies o i muffin, oggi noti in tutto il mondo.

 

Immagine di Cecilia in cucina

Cecilia in cucina

Redattrice di cucina, ha da sempre passione per la cultura del cibo come fonte di gioia, espressione di affetto e ricerca di benessere.

Chi siamo
Privacy policy

2023 Copyright © AM-TECH, All Rights Reserved.

No Result
View All Result

© 2021 Copyright © AM-Tech, All Rights Reserved. - Copyright © AM-Tech, All Rights Reserved.

Ben tornato!