Pensioni, manovra e riforma 2022, perchè quota 100 non sarà rinnovata

Le ultime notizie sulle pensioni e la riforma pensionistica 2022 secondo le dichiarazioni del governo.

“La riforma delle pensioni sarà oggetto della della legge di bilancio che presenteremo questa settimana che viene”. Ad affermarlo è stato il Premier Draghi. Allo stesso tempo il Presidente del Consiglio ha confermato che ” Quota 100” non sarà rinnovata.

Cerchiamo di capire meglio in questo articolo, quali sono gli sviluppi e le ultime notizie sul tema delle pensioni a partire da quota 100, spiegato in modo semplice e chiaro.

Cosa è quota 100

La riforma è di fatto un prepensionamento voluto da Matteo Salvini e la Lega dutante il governo giallo-verde, e – che consente ai lavoratori di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi. Quindi possiamo definirla: pensione anticipata. Tuttavia non è mai stata conveniente per tutti, ma solo per chi ha maturato molti anni di contributi.

Perché quota 100 non sarà rinnovata

Il primo motivo per cui questa misura pensionistica (che scade il prossimo 31 dicembre 2021) non sarà rinnovata è dovuto al suo costo. Secondo l’Ocse infatti sia Quota 100 che Ozione Donna contribuiscono ad aumentare la povertà nel nostro paese. Il premier Draghi invece è stato tassatito, queste sono le sue parole: “Io ho sempre detto che non condividevo quota 100, ha una durata triennale e non verrà rinnovata. Quello che occorre fare è assicurare una gradualità nel passaggio a quello che era la normalità.”

Quanto è costata quota 100

La misura pensionistica introdotta in via sperimentale dal primo governo Conte è costata ben 11,6 miliardi di euro. A dare le cifre è stata l’Inps che ha fatto il calcolo delle pensioni liquidate fino ad agosto 2021.

Naturalmente il dibattito politico sulla riforma pensioni 2022, è sempre più acceso, tra le tante proposte di Salvini che difende la misura sperimentale, ricordiamo questa in particolare: “ Prendiamo i soldi utilizzati male dal reddito di cittadinanza e mettiamoli sulle pensioni”.

Riassumendo, in tema di pensioni e novità sulla riforma 2022, avremo dettagli certi solo quando verrà approvata la Legge di Bilancio, nel frattempo i redattori del canale Economia di Donne sul Web vi terranno sempre informati sulle ultime news.

