La Uefa Nations League vivrà la sua finalissima in Italia: gli azzurri affronteranno la Spagna, ecco la Final Four che si giocherà a Torino e Milano

Uefa Nations League, la semifinale – Sarà tra Italia e Spagna la semifinale di Uefa Nations League la cui fase a gironi si è conclusa trionfalmente pochi giorni fa per gli Azzurri che hanno vinto il loro girone e che ora potranno puntare a un nuovo trofeo.

Uefa Nations League, la Final Four

La Uefa Nations sarà assegnata nell’Ottobre 2021. Il calendario internazionale di calcio, estremamente problematico e compresso delle prossime settimane con molti paesi che stanno facendo i conti con rinvii e indisponibilità causate dalla pandemia, è stato rivoluzionato. La precedenza andrà a Europei e Olimpiadi che rendono la prossima estate già fittissima di eventi. Senza contare tutte le competizioni nazionali e le coppe internazionali, che si spera possano essere portati a termine senza i ritardi della scorsa stagione.

La Final Four di Europa League si chiuderà a ottobre con le quattro vincitrici dei gironi della Lega A, quella di Eccellenza: insieme a Italia e Spagna, in semifinale si affronteranno Francia e Belgio. Il calendario delle semifinali è già stato definito. Italia-Spagna si giocherà a San Siro il 6 ottobre; il giorno dopo la seconda semifinale Francia-Belgio, in programma all’Allianz Stadium di Torino. La finalissima è in programma per il 10 ottobre 2021, sempre a San Siro.

Cosa succede ora

Completati anche i vari verdetti in vista della prossima edizione che inizierà subito dopo la Finale del 10 ottobre 2021. Iscritte tutte le squadre affiliate alla Uefa ancora una volta suddivise in quattro Leghe: A, B, C e D.

Le grandi sconfitte sono la Germania, eliminata con uno storico 6-0 da parte della Spagna che ha umiliato gli ex campioni del mondo. Ridimensionato anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo battuto in casa dalla Francia così come i vice campioni del mondo della Croazia. Fuori anche l’Inghilterra.

Uefa Nations League: la prossima edizione

Definite anche le fasce di merito dell’edizione 2021. Le quattro finaliste saranno le teste di serie di ognuno dei quattro gironi della Lega A, quella che vale il trofeo: promosse dalla Lega B alla A Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Galles. Dalla C alla B Montenegro, Armenia, Slovenia e Albania e dalla D alla C Far Oer e Gibilterra.

Omologato il risultato tra Svizzera e Ucraina, 3-0 per elvetici con l’Ucraina che ha rinunciato. Retrocedono dalla Lega A alla B Bosnia, Islanda e Svezia, oltre all’Ucraina che dopo la partita persa a tavolino con la Svizzera è scivolata all’ultimo posto del quarto girone. Retrocedono dalla Lega B alla C Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia e Bulgaria mentre Cipro, Estonia, Moldova e Kazakhstan verranno sorteggiate per i play out che decideranno chi scenderà nei due gironi della Lega D, che comprende sole sette squadre.