Uefa Nations League, quando gioca la Nazionale? Date partite calciatori convocati. E’ da quasi un anno che la Nazionale di Roberto Mancini non si riunisce: ecco da dove riparte l’Italia in vista degli europei

Uefa Nations League – Coronavirus e lockdown hanno rinviato tutto il programma e il calendario posticipando non solo le Olimpiadi ma anche l’Europeo al quale gli Azzurri arrivano dopo un cammino straordinario, a punteggio pieno, dieci vittorie di fila. Solo il Belgio ha fatto altrettanto.

Uefa Nations League – L’Italia di Mancini

Un risultato straordinario che arrivava dopo le recenti delusioni al Mondiale e che sicuramente è servito a riavvicinare le persone alla Nazionale. Un rapporto sempre difficile quello tra gli Azzurri e i tifosi. Il nostro resta un paese dove la passione per i club sembra schiacciare quello per la Nazionale.

Ora si riparte con una manifestazione relativamente nuova come la Uefa Nations League che va a pieno regime dopo un avvio nella sua versione sperimentale dello scorso anno. Un buon testo, per tutte le squadre che dovranno prepararsi in vista del prossimo Europeo con un calendario assolutamente non facile e molto complesso anche per via della pandemia che ha chiuso tardissimo la vecchia stagione e e vedrà ripartire squadre e nazionali con forte ritardo.

“Non chiamateci favoriti”

Si riparte con un Roberto Mancini, comunque, al centro dell’attenzione e sempre molto convinto del suo progetto. “Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo e dal cammino straordinario di questa squadra nel corso delle qualificazioni europee – dice il CT – la nostra speranza è quella che si possa continuare con questo stesso entusiasmo e magari anche con questi stessi risultati. Non andiamo agli Europei da favoriti, ci sono squadre che hanno una grande tradizione e che stanno vivendo un momento comunque straordinario anche se hanno avuto dei numeri inferiori a noi… Ma siamo convinti di quello che stiamo facendo, del gruppo che abbiamo e di un progetto che può crescere ancora coinvolgendo clienti che bisogna essere bravi a trovare e inserire”.

Il calendario di Uefa Nations League

Nella prima fase della Uefa Nations League l’Italia affronterà due partite. Nella prima venerdì 4 settembre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi” di Firenze contro la Bosnia Erzegovina. La seconda lunedì 7 settembre (sempre alle ore 20.45) ad Amsterdam contro l’Olanda. Uno splendido test quello con gli Orange, secondi alle spalle della Germania in un girone di ferro della qualificazione all’Europeo.

La Bosnia Erzegovina tra ottobre e novembre dovrà affrontare l’Irlanda del Nord ai play-off. La sfida contro la talentuosissima squadra di Dzeko e Pjanic è una rivincita dopo le due vittorie azzurre nella fase a gironi. L’ultimo match fu un secco 0-3 degli Azzurri (Acerbi, Insigne e Belotti) nella partita giocata a a Zenica a novembre.

Il lavoro degli Azzurri

Gli Azzurri sono al lavoro da sabato scorso a Coverciano. Per gli otto incontri di Nations League il gruppo coinvolge ben 37 giocatori. Prima convocazione in azzurro per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Ciccio Caputo, mentre torna dopo oltre un anno di assenza anche il capitano Giorgio Chiellini. Jorginho, in arrivo dal Chelsea, si è appena unito al gruppo che nel frattempo ha perso Tonali, infortunato e Bernardeschi, alle prese con problemi muscolari. Difficilmente Mancini deciderà di sostituire i due giocatori che restano per ora fuori dal gruppo delle prime due partite.

Questo l’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).