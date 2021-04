Solo un pareggio, il secondo consecutivo (1-1) per l’Inter che impatta a La Spezia, anche se il Milan non ne approfitta

Spezia-Inter 1-1, 32esima giornata di Serie A – Ancora un pareggio, il secondo pari esterno consecutivo, per l’Inter che non va oltre l’1-1 sul campo dello Spezia dopo avere sprecato una grandissima molte di palle gol.

L’Inter spreca troppo

Una buona Inter per la verità, che gioca con un piglio estremamente offensivo e finisce solo per rimpiangere un gran numero di palle gol sprecate di un nulla e qualche occasione gestita con eccessiva superficialità dagli attaccanti. La squadra nerazzurra, paradossalmente e nonostante due pareggi concessi in due gare, è sempre più vicina al titolo.

Inter che concede il vantaggio nel primo tempo con Farias pronto a sfruttare una incertezza di Handanovic. Pareggio meritato di Perisic e raffica di occasioni da gol sprecate malamente da Lukaku (il più impreciso) ma anche da Lautaro Martinez che colpisce un palo. L’Inter per la verità va anche in gol, due volte: ma in entrambi i casi l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco.

La sconfitta in casa del Milan contro il Sassuolo vale un vantaggio di dieci punti in classifica sui rossoneri: due settimane fa, prima delle gare esterne pareggiate a Napoli e Spezia i punti erano 11 ma con nove gare da giocare. La squadra di Conte però potrebbe essere riavvicinata dall’Atalanta che vincendo il posticipo di domani, potrebbe salire al secondo posto, a nove lunghezze dalla capolista.

Spezia-Inter in sintesi

12’ – 0-1, Spezia sorprendentemente in vantaggio con Farias il cui tiro passa sotto il corpo di Handanovic.

24’ – Lautaro mette sul fondo da azione di calcio d’angolo da posizione favorevolissima

38’ – Bel giro di Barella che si spegne sul fondo

39’ – 1-1, l’Inter pareggia con Perisic grazie a una splendida penetrazione di Hakimi

49’ – Palo di Lautaro Martinez che calcia da posizione angolata trovando la deviazione di Provedel

65’ – Ancora Perisic che da posizione molto angolata non riesce a centrare lo specchio della porta

68’ – Altro miracolo di Provedel su un Lukaku determinatissimo ma molto impreciso, anche da due passi

77’ – Miracolo di Provedel che blocca sulla linea una punizione di Skriniar

85’ – Gol di Lukaku, annullato per un fuorigioco di Hakimi

87’ – Ancora un gol di Alexis Sanchez, ma anche questa volta l’azione viene annullata per un offside.

Spezia-Inter, il tabellino

SPEZIA-INTER 1-1

12’ Farias, 39’ Perisic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46′ Vignali), Ismajli, Terzi, Marchizza (78′ Dell’Orco); Maggiore (84′ Sena), Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli (62′ Galabinov), Farias (79′ Gyasi). Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (73′ Sanchez), Perisic (73′ Young); Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Arbitro: Daniele Chiffi

Ammoniti: Marchizza (S), Estevez (S)