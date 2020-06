Il campionato di calcio Femminile di serie A 2019 – 2020 si ferma qui. Non ci sarà la ripresa e neanche lo scudetto alla Juventus Woman. Ultime sul calcio donne

Stop al campionato di serie a femminile, è questa la decisione finale presa dal Consiglio Federale del calcio. Dopo una lunga attesa, i vertici di questo sport hanno deciso di chiudere definitivamente il massimo campionato di calcio femminile.





Ecco come è maturata questa decisione e cosa comporta per i verdetti della Serie A femminile. Lo scudetto non verrà assegnato, nonostante la Juventus woman fosse in testa alla classifica, prima dello stop. Ci sono però i verdetti per le squadre qualificate in Champions League e la retrocessione in serie b.

Serie a donne non riparte

I vertici del calcio italiano hanno deciso che non ci sarà alcuna ripartenza della serie a femminile, a differenza di quella maschile. Il Consiglio federale, che si è tenuto in presenza di Gravina, Dal Pino, Lotito, Ulivieri e altri componenti, ha deciso che non ci sono le condizioni per riprendere il campionato.

Negli scorsi giorni era stata avanzata l’ipotesi di disputare playoff e playout per portare a termine il campionato di serie a donne. Tuttavia le calciatrici con un comunicato, avevano annunciato la loro contrarietà. Queste le loro parole in una nota dell’Aic: “O scendiamo tutte in campo o non ci scende nessuna. Non condividiamo la formula di playoff e play out, perché sarebbe un metodo che non garantirebbe equità”.

A seguito di questa netta presa di posizione delle giocatrici, i vertici hanno dunque preso atto dell’assenza delle condizioni per la ripresa. Di qui la decisione di chiudere definitivamente la stagione calcistica femminile 2019-20.

Serie a femminile classifica finale

Lo stop al campionato di serie a femminile comporta una serie di verdetti, visto che non si disputeranno le partite rimaste prima del blocco dovuto al coronavirus. Questa la classifica finale della serie a donne 2019-20:

Juventus 44 punti Fiorentina 35 punti Milan 35 punti Roma 34 punti Florentia 24 punti Sassuolo 23 punti Inter 19 punti Empoli 19 punti Verona 12 punti Bari 11 punti Tavagnacco 10 punti Orobica 1 punto

Serie a femminile verdetti, niente scudetto alla Juventus

Nonostante la classifica il Consiglio federale ha deciso di non assegnare lo scudetto per la stagione in corso, visto che non verrà terminata. Una decisione che lascia l’amaro in bocca alla calciatrici della Juventus woman, in vantaggio di 9 punti su Fiorentina e Milan, prima dello stop. Le giocatrici della Juve femminile dovranno riprovarci nella prossima stagione calcistica, a vincere quello che sarebbe stato il terzo titolo consecutivo.

Tuttavia sulla base della classifica e dell’utilizzo di un algoritmo, che tiene conto di punti, partite e gol segnati, ci sono gli altri verdetti. La Juventus essendo arrivata prima è qualificata alla Champions League 2020-21

Il secondo posto, valido per la partecipare alla prossima Champions spetta alla Fiorentina donne. Le giocatrici viola, pur essendo arrivate a pari punti con quelle del Milan, giungono seconde in virtù di una miglior differenza reti.

Infine, la squadra femminile che retrocede in serie b woman è quella che si trovava all’ultimo posto della graduatoria prima dell’interruzione, ovvero l’Orobica. Al suo posto viene promossa in Serie A la prima posizionata nella serie b woman. Si tratta del Napoli femminile, che quindi disputerà il prossimo campionato di serie a donne.

