Milan eliminato agli ottavi di finale dell’Europa League: decisivo un gol di Pogba al termine di una partita condizionata dalle assenze nella squadra rossonera

Milan-Manchester United 0-1, ritorno ottavi di finale Europa League – Niente da fare per il Milan: la squadra rossonera esce dagli ottavi di finale di Europa League al termine di una prestazione non brillantissima ma nemmeno molto fortunata contro il Manchester United. Dopo l’1-1 della gara d’andata all’Old Trafford, a San Siro i Red Devils passano 0-1 grazie a un gol di Paul Pogba al 48’.

Milan, tante assenze

È una partita condizionata da infortuni e assenze. Il Milan deve letteralmente inventarsi la difesa dopo che, altra pessima notizia di questo periodo Calabria va definitivamente in infermeria. Oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l’infortunio rimediato a Manchester la settimana scorsa. Ibrahimovic rientra ma va in panchina. Anche il Manchester United ha alcuni dei suoi gioielli più preziosi soltanto in panchina: Pogba, Van de Beek e Telles: 250 milioni di valore in tre.

Il Milan cerca di sopperire con il movimento e lo spirito di sacrificio a una rosa dimezzata dagli infortuni.

VEDI ANCHE Milan, la Rosa 2020-21

Milan-Manchester United, la partita

L’avvio degli inglesi, molto aggressivo, stordisce i rossoneri che vanno in affanno per i primi dieci minuti. Ma dopo un paio di conclusioni che non impensieriscono Donnarumma, il Milan prende coraggio e attacca. Nel primo tempo sono almeno tre le occasioni da gol per il Milan: prima una sgroppata di Theo Hernandez che si fa chiudere all’ultimo istante. Poi un’altra occasione per Chalanoglu, chiuso in tackle all’ultimo istante da Wan-Bissaka. Quindi una conclusione da fuori di Saelemaekers che Henderson chiude in angolo. La palla gol più pregevole tocca allo scadere del primo tempo a Krunic che aggancia a centro area un pallone da destra e mette sul fondo da ottima posizione.

Un Milan orgoglioso e propositivo che paga troppo l’unica vera distrazione della partita. É il 48’ un pallone non rinviato da Meite diventa fatale nei piedi di Paul Pogba, appena entrato in campo dalla panchina. Il lob del francese viene leggermente deviato nella mischia e si insacca spiazzando Donnarumma. Un vero peccato. Pioli si affida a Ibrahimovic che entra in campo dimostrando di esserci più di cuore che di fisico. Tuttavia un suo colpo di testa corrisponde anche alla miglior parata di Henderson.

Il Milan spinge fino alla fine ma non passa: in pieno recupero molte proteste per una trattenuta veniale ai danni di Ibra in piena area di rigore. Milan eliminato.

Con il Manchester è la sesta sconfitta dall’inizio del 2021, la quarta patita a San Siro.

Il tabellino

Milan-Manchester United 0-1

48’ Pogba,

MILAN: G. Donnarumma, Kalulu (dal 65’ Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez, Meité, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic (72’ Brahim Diaz), Castillejo (dal 65’ Ibrahimovic ). Allenatore, Stefano Pioli.

MANCHESTER UNITED: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, James, Bruno Fernandes, Rashford (dal 46’ Pogba), Greenwood. Allenatore Ole Gunnar Solskjaer

Arbitro: Felix Brych (GER)

Ammoniti: Kalulu (M), Dalot (M), Kjaer (M)

Le altre partite

Passa la Roma che di fatto è l’unica squadra italiana superstite in Europa dopo che l’eliminazione di Juventus, Atalanta e Lazio in Champions League e Milan in Europa League. Un risultato mai in discussione per i giallorossi che dopo la netta vittoria in casa della gara d’andata passano anche in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk 1-2 (doppietta di Borja Mayoral con provvisorio pareggio di Moraes).

Esce clamorosamente il Tottenham di Mourinho, battuto a Zagabria dalla Dinamo 3-0 ai tempi supplementari.

In grassetto le squadre che accedono al turno successivo, domani il sorteggio.

Arsenal-Olympiacos Pireo 0-1

Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 dts

Molde-Granada 2-1

Shakthar Donetsk-Roma 1-2

Rangers-Slavia Praga 0-2

Villarreal-Dinamo Kiev 2-0

Young Boys-Ajax 0-2