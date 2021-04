Juve-Napoli, recupero della 3a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita oggi in tv e in streaming

Rinvii, polemiche, punti assegnati e poi tolti, date spostate di nuovo. Infine, la luce in fondo al tunnel di questa (brutta) parentesi sportiva: Juventus-Napoli verrà recuperata questa sera, alle ore 18:45. Ma dove vedere la partita in tv e in streaming?

Quello che non è cambiato, infatti, è che l’Allianz Stadium rimarrà a porte chiuse. L’unico modo per godersi il match, allora, è sintonizzarsi sulle frequenze e sui canali giusti. Andiamo a scoprire, allora, come vedere Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli: dove vederla in tv e canali

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 18:45 di questa sera. I canali di riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

ll match – come detto – sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A per il campionato 2020 -2021. Per vedere Juve-Napoli sarà perciò necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Niente Rai o Mediaset, dunque, se state cercando il modo di seguire la partita gratis.

Juve-Napoli dove vederla in streaming

Juventus-Napoli sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet.Un’alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv, servizio che consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la partita (previa sottoscrizione).

Tante soluzioni, dunque, ma tutte a pagamento. Juve-Napoli, però, è forse la partita più calda di questo finale di stagione: 90 minuti che possono segnare il destino dei bianconeri e di Andrea Pirlo. E, con un piccolo sforzo economico e con le nostre indicazioni, sarete sicuri di non perdervene neanche un secondo.