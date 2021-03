Brutta partita della Iuve che perde in casa in un Juventus Stadium dove a oggi avevano vinto in pochissimi. Ci riesce, e con pieno merito, il Benevento

Juventus-Benevento 0-1, Serie A 29esima giornata – Il club di squade che è riuscito a passare vincendo in quasi dieci anni di storia allo Juventus Stadium ora conta un undicesimo membro: è il Benevento. Che conquista una vittoria meritata, storica (0-1), che per gli stregoni può davvero valere la salvezza mentre alla Juve certamente costa lo scudetto.

Juve stregata

Più che una brutta partita da parte dei bianconeri, una vera e propria brutta figura della Juve che gioca in modo lento, prevedibile, incostante, farraginoso senza mai dare l’impressione di essere in grado di rimettere in piedi l’incontro. Una pressione sterile e infruttuosa quella del bianconeri contro una squadra molto volenterosa ma sul piano tattico parecchi piani inferiore. La differenza viene azzerata da un portiere superlativo, Montipò, sicuramente decisivo per la vittoria finale, da un gran movimento dei campani che cercano con l’impegno e la corsa di arrivare ovunque, ma anche da un centrocampo bianconero largamente insufficiente.

La Juve recrimina per un rigore non concesso e rimpiange un paio di buone opportunità: ma non può bastare in una squadra che tocca probabilmente il suo momento peggiore di una stagione già pessima.

Juve al terzo posto

La clamorosa sconfitta in casa della Juventus, la quarta di questa stagione, lascia la squadra bianconera al terzo posto, agganciata dall’Atalanta a quota 55 ma con una gara ancora da recuperare, quella in casa contro il Napoli. Nel prossimo turno Juve impegnata nel derby contro il Torino (domenica 3 aprile, dopo la pausa, alle ore 18). Benevento impegnato in casa alle 15 in uno scontro importantissimo in chiave salvezza, contro il Parma.

Juventus-Benevento in pillole

4′ – Cristiano Ronaldo conclude bene incrociando verso il secondo palo con il destro. Palla di poco a lato.

23’ – Barba respinge una bella conclusione di Danilo che ha un’ottima occasione per calciare a rete.

34’ – Montipò si supera su una bella occasione di Morata, bravo a liberarsi al tiro.

37’ – VAR al contrario per il direttore di gara Abisso di Palermo. Prima, per un fallo di mano di Foulon assegna il rigore. Poi va a vedere le immagini e ci ripensa.

67’ – Juventus che cerca di imporsi in modo poco lucido e incostante: Montipò salva il risultato alzando in calcio d’angolo una deviazione ravvicinata di Barba che rischiava l’autogol.

69’ – Incredibilmente Benevento in vantaggio. Erroraccio di Arthur che con un appoggio in orizzontale scopre tutta la difesa bianconera, infilata da Gaich che ruba palla e batte Szczesny con una conclusione precisa.

81’ – L’ultimo ad arrendersi è Cristiano Ronaldo: bella conclusione a cercare il bersaglio ma Montipò salva ancora..

90’ – Danilo butta alle stelle a tempo scaduto da distanza ravvicinatissima la palla gol del pareggio, ancora una volta su un tiro di Ronaldo respinto da Montipò.

Il migliore in campo

Montipò (Benevento) – Contro la Juventus allo Stadium, il portiere del Benevento gioca indiscutibilmente una delle migliori partite della sua carriera. Concentratissimo. Non lascia nulla al caso, sbriga anche l’ordinaria amministrazione in modo assolutamente concentrato: anche se la notizia la fanno gli interventi importanti, non meno di tre, e i miracoli. Almeno altri due…

Il tabellino

Juventus-Benevento 0-1 (primo tempo 0-0)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur (73′ Bentancur), Rabiot (73′ McKennie), Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj (83′ Dabo), Viola, Ionita, Foulon (73′ Tello); Lapadula (73′ Caprari), Gaich (83′ Di Serio). All. F. Inzaghi

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 69′ Gaich

Ammoniti: Tuia, Bernardeschi, Barba, Tello, Bentancur