Tutto come da pronostico: l’Inter vince anche il recupero contro il Sassuolo (2-0) e allunga ulteriormente in vetta alla classifica del campionato di Serie A

Inter-Sassuolo, recupero 27esima giornata Serie A – Tutto come previsto: l’Inter prosegue la sua marcia inarrestabile verso la conquista dello scudetto: due gol, uno per tempo, una partita ancora una volta non straordinariamente brillante e spettacolare. Ma in questo momento il risultato sembra essere l’unica cosa che conta.

Inter, +11 a nove dal termine

Partiamo dal dato aritmetico più importante: con undici punti di vantaggio sul Milan, tre vittorie e un pareggio da farsi recuperare, l’Inter può permettersi di vivere con grande tranquillità le nove partite ancora da giocare da qui al termine del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno un calendario tutto in discesa: cinque gare in casa (tra le quali quelle con Napoli e Roma). L’unico scontro diretto, con la Juve, è alla penultima giornata di campionato, quando i conti ormai dovrebbero già essere definitivi.

La squadra di Antonio Conte colleziona il suo tredicesimo risultato utile consecutivo, dieci le vittorie di fila.

Al terzo posto riaffiora la Juventus, vittoriosa nel recupero contro il Napoli per 2-1, con i gol di Cristiano Ronaldo, Dybala e Insigne su calcio di rigore

Inter-Sassuolo in pillole

04’ – Il primo pericolo lo provoca il Sassuolo, gran conclusione di Obiang, palla fuori

08’ – Qualche sospetto per un pallone che carambola sulla mano di Marlon in poena area

10’ – 1-0, con il primo forcing l’Inter passa: Young calibra per Lukaku che segna di testa

35’ – Inter in pieno controllo, tiro di Darmian con una deviazione intercettata da Consigli

41’ – Cerca la conclusione Boga, Skriniar si oppone

49’ – Sassuolo insidioso in avvio di ripresa con un paio di buone opportunità per Rogerio

67’ – 2-0, su un episodio contestato, il Sassuolo protesta per un calcio di rigore non concesso, ripartenza da manuale dell’Inter Lautaro che insacca su appoggio del solito Lukaku.

79’ – Prestazione comunque meritevole del Sassuolo: ancora una buona occasione per Traoré

85’ – 2-1, gran gol del Sassuolo con un destro carico di effetto di Traoré

90’ – Ancora una palla gol per gli emiliani, in pieno forcing

92’ – Clamoroso errore dell’Inter in contropiede con Hakimi che si sbrana il terzo gol

Il Tabellino

Inter-Sassuolo 2-1

10’ Lukaku, 67’ Lautaro, 85’ Traoré

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen (59′ Sensi), Gagliardini (70′ Vecino), Young; Lukaku, Lautaro (77′ Sanchez). All. Conte.

Sassuolo: Consigli; Toijan (75′ Haraslin), Chiriches (90′ Karamoko), Marlon, Rogerio (75′ Kyriakopoulos); Obiang, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga (80′ Oddei); Raspadori. All. De Zerbi.

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia)

Ammoniti: Consigli, Barella, Traoré, Young, Lopez

La classifica