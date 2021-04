Nel recupero della terza giornata di Serie A la Juventus domina, spreca ma batte il Napoli 2-1 nonostante un finale confuso e molto sofferto

Juventus-Napoli 2-1, recupero terza giornata Serie A – La Juventus torna alla vittoria al termine di una partita che si chiude tra mille patemi d’animo e che la squadra bianconera avrebbe potuto conquistare con molta meno sofferenza.

Juventus, Dybala in gol dopo oltre 100 giorni

Partiamo dai dati positivi, una vittoria attesa per mesi contro quella che è sicuramente una delle avversarie dirette per conquistare un posto in Champions League, dal ritorno al gol di Dybala dopo tre mesi e mezzo di assenze e incertezze, un terzo posto riconquistato in classifica. Ma il successo della Juventus è anche nei cinque minuti conclusivi di grande, grandissima sofferenza contro un Napoli che trova un gol meritato dopo venti minuti di attacchi e sfiora addirittura il pareggio a tempo quasi scaduto. Spicca la splendida prestazione di Buffon, chiamato a dare fiato a Sczeszny, non così convincente nelle ultime prestazioni. E proprio mentre si parla di mancato rinnovo del portiere veterano, Buffon risulta uno dei migliori in campo.

Un altro dato indubbiamente positivo è la solita riconferma pfferta da Cristiano Ronaldo che segna il suo 26esimo stagionale in 27 partite. Per la Juventus è la vittoria numero 17 in campionato. Una vittoria che significa la riconquista della terza posizione in classifica a spese dell’Atalanta, di nuovo scavalcata, e proprio del Napoli. Il Milan – secondo – è ora solo a un punto.

Juventus-Napoli in sintesi

02’ – Cristiano Ronaldo mette sul fondo di testa da due passi, un errore non da lui

04’ – Zelinski mette alto da ottima posizione

13’, 1-0 – 26esimo gol stagionale di Cristiano Ronaldo: Chiesa gli offre la sponda per un diagonale precisisissimo

34’ – Intervento di Lozano su Chiesa, la VAR dice che non è rigore

46’ – Altro episodio contestato, stavolta per un atterramento di Alex Sandro ai danni di Zielinski

59’ –Insigne davanti alla porta avversaria, gran conclusione: Buffon respinge

73’ – 2-0, torna al gol Dybala dopo tre mesi e mezzo di assenza.

80’ – Napoli che spinge, Juventus chiusa in difesa: cominciano a essere diverse le opportunità per il Napoli.

89’ – Rigore per il Napoli, Chiellini aggancia fallosamente Osimhen

90’ – 2-1 Insigne trasforma il penalty

93’ – La Juve si salva in angolo davanti a Napoli che spinge in modo disperato fino al termine

Juventus-Napoli il tabellino

JUVENTUS-NAPOLI 2-1

13’ Cristiano Ronaldo, 73’ Dybala, 90’ Insigne su rigore

Juventus: Buffon, Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado (69’ McKenny), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80’ Arthur), Morata (69’ Dybala), Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj (76’ Mario Rui), Demme (54’ Politano), Fabian Ruiz (89’ Petagna), Lozano (54’ Osimhen), Zielinski, Insigne, Mertens (76’ Elmas). Allenatore Gennaro Gattuso

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Ammoniti: Koulibaly (N), Alex Sandro (J), Rrhamani (N)

La classifica