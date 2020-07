Paulo Dybala 10 anni con la maglia della Juve? E’ una questione di soldi, ma per la squadra il giovane calciatore è il futuro della Juventus. Le ultime su Dybala. Video

Dybala è sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con la Juve, il club vorrebbe fargli indossare la maglia bianconera fino al 2025. L’argentino gioca nella vecchia signora già da diversi anni e se dovesse rinnovare a lungo, come auspicato dalla società, diventerebbe una bandiera per i tifosi.





Facciamo allora il punto della situazione sulla sua situazione contrattuale e sulle ultime Juventus news.

Dybala 10 anni alla Juve?

Dopo l’acquisto del brasiliano Arthur Melo dal Barcellona, le ultime sul calciomercato della juventus riguardano il rinnovo di contratto di Paulo dybala, sempre più vicino.

La Joya è bianconero dal 2015, quando venne acquistato dal Palermo. Quindi sono già 5 anni che è alla Juve, ma il suo rapporto con i bianconeri potrebbe proseguire per altri 5 anni. Infatti, l’intenzione della società guidata dal presidente Andrea Agnelli è quella di rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2022, fino al 2025.

Se l’argentino accettasse questa proposta sarebbe juventino per 5+5 anni, arrivando così a 10, esattamente come il suo numero di maglia. Un periodo così lungo di tempo lo renderebbe uno di quei calciatori nella storia di un club e quindi idolo dei tifosi.

Dybala rinnovo contratto juve, ultime news

Quest’anno l’attaccante sta facendo benissimo a suon di goal in campionato e champions league, in coppia con il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. A differenza di CR7 però, per questioni anagrafiche, Dybala potrebbe avere una permanenza molto più lunga alla Juventus Football Club.

Chissà un giorno potrebbe diventarne una bandiera o il capitano della squadra, come successo ad un altro numero 10 del passato juventino: Alessandro Del Piero.

Tornando al presente, disputando la partita del campionato di Serie A Sassuolo-Juventus, Dybala raggiunge le 224 partite con la maglia della juve. Il suo numero di gol segnati è in continuo aggiornamento e le sue quotazioni di mercato in rialzo. Perciò la società e i fan della juve sperano che questo rapporto prosegua per altri 5 anni e porti vittorie ad entrambi.

Vedremo se e quando arriverà il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, ma per ora è tutto per le ultime news sulla juventus.

