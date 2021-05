Serie A, formazioni partita Inter contro la Sampdoria. Statitiche, dove e a che ora vedere la partita dell’Inter in Tv.

Inter-Sampdoria, 35esima giornata Serie A – Il più è fatto. Con il titolo conquistato con quattro turni d’anticipo la settimana scorsa, l’Inter si gode la festa e la consegna del titolo per il suo 19esimo scudetto della Serie A.

Inter vs Sampdoria

Logico che Antonio Conte possa finalmente decidere di fare ruotare i suoi titolari dando maggiore spazio a chi fino a oggi è rimasto a guardare giocando meno. Magari con qualche conferma d’obbligo; a cominciare da Lukaku che è ancora in corsa per conquistare il titolo di capocannoniere e cercherà di tornare a un gol che manca ormai da quattro settimane. Confermata l’assenza del lungodegenti Kolarov cui si è aggiunto Vidal. Riposo per de Vrij che sarà sostituito da Ranocchia; più spazio anche per Sensi, che sta recuperando minuti di autonomia e inizierà probabilmente dal primo minuto, e Young. Lautaro Martinez, al centro di notevoli voci di mercato, potrebbe lasciare posto dal primo minuto ad Alexis Sanchez.

Sampdoria, squadra bella e tranquilla

La Sampdoria rimpiange qualche punto perso di troppo. Il rush della squadra di Claudio Ranieri è stato eccellente e poteva essere coronato addirittura dall’accesso all’Europa League. Con la vittoria sulla Roma di domenica scorsa, si sono portati a dieci punti dalla soglia europea. Non troppi: ma è inverosimile che i blucerchiati possano farcela. Difesa riconfermatissima per Ranieri che dovrebbe dare una maglia da titolare a Candreva e a Jamkto, con Damsgard in panchina. Più probabile il modulo a una punta con Quagliarella affiancato da Gabbiadini o da Keita Balde.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

La Sampdoria è stata l’ultima squadra che è riuscita a stendere l’Inter di Antonio Conte. Una sconfitta per 2-1 a Marassi (Candreva e Keita Balde prima del gol nerazzurro di de Vrij che fu anche una delle più brutte partite dell’Inter prima della lunghissima serie di risultati positivi, ben diciotto, che hanno accompagnato fino allo scudetto.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Sanchez. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Inter-Sampdoria, statistiche e programma TV

La Sampdoria potrebbe anche tentare di vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Inter, un plus in più per la squadra blucerchiata considerando il titolo appena vinto dai nerazzurri. Se arrivasse una vittoria anche a San Siro sarebbe la terza volta che la Samp ottiene una doppietta contro i nerazzurri, come quattro anni va e nel 1991, nell’anno dello storico scudetto della Samp di Vialli e Mancini. Ma l’Inter tra le tante statistiche che sta aggiornando punta a un altro primato, quattordici vittorie in caso, battendo il record che fu di Roberto Mancini.

Sampdoria in serie positiva: tre vittorie nelle ultime quattro partite. Antonio Conte festeggerà la sua panchina #200 in Serie A.

Il match sarà diretto da Giovanni Ayroldi, coadiuvato dai guardalinee Sergio Ranghetti e Niccolò Pagliardini con Daniele Paterna quarto uomo e Daniele Orsato al VAR.

Si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro sabato 8 maggio alle 18.00 con diretta su SKY (canale Sky 202): telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

La conferenza stampa prima del match con la Samp, non con Antonio Conte ma con i suoi collaboratori dello staff tecnico