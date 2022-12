Saldi invernali 2023 Umbria. Data inizio ufficiale

Saldi invernali Umbria 2023. Quando ci sono e quanto durano gli sconti, a Perugia e non solo. Date, calendario e novità sui saldi.

Saldi invernali 2023 regione Umbria, mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale delle promozioni nei negozi. Gennaio è il mese atteso da commercianti e clienti per i ribassi invernali, ma poi ci sono diverse settimane per approfittarne.

Vediamo allora quando iniziano e finiscono i saldi 2023 in Umbria, in base a quanto stabilito dalla delibera regionale.

Inizio saldi invernali Umbria 2023

La data per il primo giorno dei saldi invernali in Umbria è quella di giovedì 5 gennaio 2023. In altre parole quello prima della festa della Befana, come definito dalla Legge regionale n. 10/2014, art. 31 comma 7.

La giunta del presidente Tesei ha quindi dato seguito a questa regola sul commercio con apposita delibera. Di conseguenze nelle città di Perugia, Terni e negli altri centri umbri dal 5 gennaio in poi le vetrine dei negozi saranno ben tappezzate di indicazioni sugli sconti applicati e sulle variazioni dei prezzi. Detto più semplicemente sarà più conveniente comprare vestiti, scarpe e molto altro.

Quando finiscono i saldi in Umbria 2023

Le promozionali invernali terminano il 5 marzo 2023 in tutta la regione. Per gli abitanti e i turisti che si trovano in Umbria ci sono quindi 2 mesi di tempo per approfittare dei prezzi vantaggiosi applicati in negozio.

Come di consueto infatti la durata dei saldi è pari a 60 giorni, periodo in cui i prezzi caleranno del 30-40% inizialmente, per poi raggiungere percentuali ancora più alte. Sono inoltre possibili le vendite promozionali durante tutto l’anno, come previsto dalla legge regionale n.10 del 2014 e confermato sul sito di Confcommercio. Quindi in questi giorni potreste già trovare le prime offerte in giro.

Saldi Umbria, negozi e outlet da vedere

Ma dove andare per fare acquisti durante i saldi invernali 2023 in Umbria? Ecco alcuni dei centri commerciali e degli outlet più importanti della regione:

Centro Commerciale Collestrada (Perugia)

Centro Commerciale Cospea, a Terni

Quasar Village, situato a Corciano (Perugia)

Centro Commerciale Porta dell’Umbria, a Città di Castello (PG).

Oltre a queste catene commerciali, potete trovare quello che cercate anche nei singoli negozi. Per esempio con i saldi Carpisa borse e valige sono scontate nei punti vendita presenti sul territorio regionale. Un discorso simile vale anche se cercate prodotti per la casa o quelli tecnologici, ognuno con le sue specificità.

Riassumendo, dal 5 gennaio al 5 marzo 2023 ci saranno i saldi invernali in Umbria. In questi 2 mesi negozi e centri commerciali offriranno prezzi imperdibili sulla propria merce. Se invece preferite gli acquisti online potete dare un’occhiata ai Saldi Amazon in programma a gennaio 2023.