Quello che sta accadendo in Emilia Romagna è surreale; basta osservare le foto e i video che circolano su Twitter per rendersi conto della situazione drammatica in cui si trova la regione, compresa la città di Bologna. Tuttavia, a causa della confusione tra agenzie di stampa, media vari che speculano e social network, è difficile comprendere con certezza quali siano le previsioni per i prossimi giorni. Quel che è certo è che l’allerta arancione continua.

Nel frattempo, il governo ha deciso di convocare un Consiglio dei Ministri martedì prossimo, ma non prima, poiché la signora Meloni è in viaggio. Nel frattempo, sono i soccorritori che si stanno impegnando con tutti i mezzi possibili per affrontare i disastri e aiutare la popolazione colpita.

Le scuole resteranno chiuse, ma il problema principale riguarda i 4.000 sfollati, 50mila persone senza corrente oltre ai danni ingenti, difficili da quantificare in questo momento.