Decreto capodanno 2022. Nuove restrizioni in tutte le regioni

Decreto capodanno. Dai tamponi al green pass, ecco nuove regole e divieti che potrebbe introdurre il governo. Elenco restrizioni delle regioni.

Decreto capodanno 2022. L’aumento dei contagi degli ultimi giorni nel nostro paese e la preoccupazione per la variante Omicron, inducono il governo a valutare l’introduzione di nuove restrizioni, valide in tutte le regioni italiane.

Come confermato dal premier Draghi, nella conferenza stampa di fine anno, all’interno del nuovo decreto ci saranno restrizioni. Vediamo quali potrebbero essere e quali sono invece quelle già prese dalle regioni.

VEDI ANCHE: CAPODANNO ZONA ARANCIONE? COSA CAMBIA

Decreto capodanno, cosa ha detto Draghi

Nella giornata di giovedì 23 dicembre, il governo dovrebbe discutere il nuovo decreto con l’introduzione di limitazioni. Al riguardo il premier Draghi ha affermato che nulla è escluso.

A partire dalla possibilità di introdurre il tampone per accedere ai luoghi di svago, per il periodo che intercorre fra la seconda e la terza dose di vaccino, dove la copertura diminuisce (ovvero dopo i 5 mesi dalla seconda dose). Il premier non ha escluso nemmeno l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie, la riduzione del periodo di validità del green pass e l’obbligo di mascherine all’aperto.

In generale Draghi ha sottolineato che le nuove decisioni non dipenderanno dalla politica, ma dai dati. In altre parole il governo terrà conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico, per rallentare la crescita dei contagi. Di seguito le parole di oggi del premier.





Elenco chiusure e restrizioni decise delle regioni

Se da un lato sono in arrivo nuove restrizioni in tutta Italia, con il nuovo decreto del governo, dall’altra alcune regioni hanno già introdotto obblighi.

Vediamo brevemente l’elenco delle principali e quali regioni riguarda:

Lazio , con ordinanza regionale è previsto l’obbligo di mascherina all’aperto dal 23 dicembre e test da effettuare ai sanitari ogni 10 giorni.

, con ordinanza regionale è previsto l’obbligo di mascherina all’aperto dal 23 dicembre e test da effettuare ai sanitari ogni 10 giorni. Campania , l’ordinanza del governatore De Luca oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, prevede il divieto di feste nei locali fino al primo gennaio 2022. E’ inoltre vietato il consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche.

, l’ordinanza del governatore De Luca oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, prevede il divieto di feste nei locali fino al primo gennaio 2022. E’ inoltre vietato il consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche. Diverse città dove è obbligatoria la mascherina all’aperto, ad esempio in alcune zone del centro di Milano e Firenze.

Zone gialle e mappa dei contagi

Senza dimenticare che alcune regioni sono in zona gialla, dove ci sono ulteriori restrizioni che scattano in automatico, su tutti l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto. Alcune di queste rischiano perfino di passare in arancione, vista la crescita dei dati su contagi e ospedalizzazioni.

Per comprendere meglio la situazione attuale, potete osservare la seguente mappa dei contagi da covid-19 nel nostro paese.

Insomma, ormai è chiaro che nel decreto capodanno 2022 il governo introdurrà nuove regole e restrizioni. Saranno valide in tutta Italia probabilmente dal 27 dicembre, stando alle ultime news. Senza dimenticare che alcune regioni hanno già introdotto limitazioni per arginare la crescita dei contagi.

VEDI ANCHE: