Capodanno zona arancione? Cosa cambia con e senza green pass

A Capodanno l’Italia sarà tutta arancione e cosa cambia per chi è senza green pass? Le regole attuali secondo le Faq del Governo.

Capodanno in zona arancione, Green pass limitato, tamponi niente feste in piazza e nuove regole per i no vax.

Queste sono le ultime news che leggiamo su i vari siti d’informazione tra cui Ansa news. Ma il governo ancora deve decidere cosa fare, e lo farà solo il 23 dicembre. Vediamo intanto quali sono le ultime su regole divieti Natale e Capodanno per chi ha il green pass e chi e senza green pass.

VEDI ANCHE:

Capodanno zona arancione senza green pass

Vietati mezzi e trasporti pubblici anche in zona bianca

Vietato consumare al bancone del bar e al tavolo. Quindi niente e caffè o cappuccino all’interno dei locali pubblici per i non vaccinati

Nessun servizio di ristorazione all’interno degli hotel

Vietato andare in palestra o piscina senza green pass

Consentiti solo gli spostamenti per lavoro o motivi di salute non disponibili nel proprio comune

Vietato l’uso di funivie e acquisto di skinpass nei comprensori sciistici

Cinema, spettacoli, stadi, eventi sportivi anche all’aperto musei e teatri sono vietati ai non vaccinati anche in zona bianca quindi a maggior ragione restano off limits anche per la zona gialla o arancione

Niente feste e sagre

Discoteche vietate in zona bianca arancio e gialla per chi è senza green pass

Vietate anche tutte le manifestazioni religiose e civili, come ad esempio i matrimoni

Centri benessere e terme non sono accessibili al chiuso per i no vax

Anche per parchi divertimento e i centri sociali c’è il divieto di accesso se non si è vaccinati

Sale gioco, sale scommesse, bingo sono vietati in zona bianca, gialla e arancione a chi non ha il green pass

Vietati anche tutti i concorsi pubblici

Capodanno zona arancione green pass rafforzato

Chi ha il green pass rafforzato, ovvero ha già fatto la terza dose o è guarito dal Covid potrà invece fare tutto quello che è vietato a chi ha rifiutato il vaccino. Quindi ad oggi vacanze,spostamenti tra regioni, bar e ristoranti o luoghi di divertimento sono consentiti a chi è vaccinato ed in particolare a chi ha ricevuto la dose boster.

Le prossime regioni gialle e arancioni

Sono tre le regioni canditate a diventare gialle a breve, Lombardia, il Lazio che introduce l’obbligo di mascherina per tutti, e l’Emilia Romagna. Questo secondo quanto viene riportato anche dalle autorità locali, (vedi l’assessore D’Amato del Lazio) e dalle tante news lanciate dalle agenzie di stampa tra cui la Rai. Il Friuli invece, dovrebbe diventare arancione.

Cosa cambia in Italia a Capodanno con la variante Omnicrom

La cabina di regia presieduta da Draghi il prossimo 23 dicembre farà chiarezza su cosa cambia a Capodanno per chi ha non ha il green pass e per chi ha il super green pass o se il nostro paese diventa arancione. Prima di allora tutte le news che leggiamo sono solo ipotesi. Ma il rischio che in Italia ci sia una stretta di Capodanno è serio e concreto, e questo vale per tutti e per tutte le regioni.