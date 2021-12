Decreto Draghi, nuove restrizioni ultima ora.

Ecco le nuove restrizioni del governo per arginare i contagi Covid. Dalle discoteche, ai bar al possibile obbligo vaccinale. Ecco le ultime news sul Decreto Draghi

Decreto Draghi 23 dicembre – Per andare al bar bisogna avere il green pass anche per consumare al bancone, stessa cosa vale per le discoteche, ma non è tutto. Ecco la spiegazione nel video e a seguire le ultime news





Nuove restrizioni covid Italia

Le ultime news non sono confortanti, si parla di obbligo vaccinale per tutti i dipendenti pubblici e a seguire per quelli privati. Ma nel frattempo sono uscite le conferme sui provvedimenti del governo in merito alle nuove restrizioni per Capodanno e non solo. Di seguito l’elenco dei provvedimenti.

Mascherine all’aperto in tutta Italia

Green pass anche per andare a prendere un caffè al bancone

Niente discoteche senza vaccino. Chi non ha fatto la terza dose deve fare il tampone

Mascherine anche al cinema o teatro

Niente cibo tipo pop corn al cinema o birre anche allo stadio dove sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

FFP2 anche sui mezzi pubblici, quindi via le chirurgiche su metro e bus.

Durata del green pass

Il green pass a partire da febbraio sarà valido solo sei mesi. Quello che succederà dopo nessuno può saperlo per ora l’Italia è in balia della variante Omicron. A confermare la crescita della variante nel nostro paese è stato il Professor Brusaferro.

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale è previsto per i dipendenti pubblici e a seguire anche per quelli privati. Su questo però non c’è ancora conferma, lo sapremo non appena sarà finito il Consiglio dei Ministri, ma per intanto queste sono le news dell’ultima ora sul decreto Draghi e restrizioni.

Articolo in aggiornamento

Vedi anche: Si può andare dal parrucchiere e al ristorante senza green pass