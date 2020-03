Che fine hanno fatto Kate Middleton, William e la famiglia reale inglese mentre in Inghilterra cresce l’allarme Coronavirus? Ecco le ultime news sulla Royal Family in Uk

L’emergenza coronavirus spaventa tutti gli inglesi anche i reali che pensano a come proteggersi nelle loro gabbie dorate. Ecco come la famiglia reale inglese pensa di tutelarsi dal contagio del Covid – 19

Coronavirus e reali inglesi

Mentre è corretto proteggere la regina Elisabetta che ha 94 anni e suo figlio erede al trono che ha già compiuto il suo settantesimo anno di età, meno giustificato è il terzo in linea di successione ovvero il principe William e sua moglie Kate Middleton destinata un giorno lontano ( forse quando sarà vecchia) a diventare regina consorte. L’unica infatti a svolgere le funzioni reali infatti è stata la principessa Anne figlia della regina, e anche lei settantenne.

La royal Family secondo quanto riportano i tabloid inglesi sta pianificando di spostare o annullare tutti gli eventi in programma, fra i quali c’è il Trooping the Colour a giugno, il Chelsea Flower Show. Le disposizioni di annullare gli eventi pubblici sono giuste e in funzione delle ultime indicazioni del governo in UK che sta pensando a come tutelare il paese e la nazione.

Quindi cosa fa Kate Middleton in questo periodo? La moglie del principe William è una delle reali che in tempi normali lavora di meno, in tempi di Pandemia come questa pensa a tutelare figli e famiglia, ben protetta in una delle sue tante abitazioni.

Vedi anche: Le case di Kate Middleton

E suo marito William futuro erede al trono? Della coppia reale più chicchierata nel mondo del gossip non si hanno notizie. Molto bravi ad apparire nelle circostanze mondane e nei vari royal tour pagati dagli inglesi, William e Kate probabilmente in questo momento seguiranno le direttive di Buckingham Palace, ma nel frattempo visto che di fronte le malattie siamo tutti uguali pensano a tutelare loro stessi e famiglia.

Vedi anche:

Kate Middleton non è una vera principessa