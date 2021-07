Charléne, le ultime notizie sulla moglie di Alberto II di Monaco, lontana dalla famiglia per malattia.

“Alberto è il pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e supporto non sarei stato in grado di superare questo momento difficile” Queste sono le ultime dichiarazioni rilasciate da Charléne di Monaco ad una testata in Sudafrica. La moglie del principe di Albert nonostante le chiacchiere del gossip si trova in Sudafrica dopo aver contratto una malattia che gli impedisce di viaggiare. Ecco le ultime news al riguardo

La malattia di Charléne di Monaco

Il problema di salute della principessa non è grave ma non può muoversi. Si tratta di una infenzione all’orecchio , naso e gola che ha contratto in Sudafrica durante un viaggio in un safari nel KwaZulu-Natal. Da allora Charléne è stata sottoposta a diverse terapie, ma è ancora in cura e i medici che la tengono sotto osservazione gli hanno raccomandato di evitare i viaggi.

Tuttavia a Charlène non manca l’affetto della sua famiglia, il principe Alberto con i due figli ha raggiunto infatti la moglie per qualche giorno. Nel frattempo il primo di luglio la coppia reale monaghesca non ha potuto festeggiare il decimo anniversario del matrimonio.

“Mi mancano molto mio marito e i miei figli” ha dichiarato la principessa alla testata news24 quando ha saputo che non poteva tornare a Monaco per festeggiare con la famiglia l’anniversario del matrimonio

Charléne di Monaco e i figli

Come ogni madre affettuosa e premurosa, la moglie del principe Alberto mantiene un contatto costante con i figli Jacques e Gabriella come mostrano le foto che lei stessa ha postato sul suo account Instagram.

Attualmente Charléne è ancora in Sudafrica in attesa del via libera da parte dei medici. Così potrà finalmente tornare a casa dopo circa due mesi.