Charlène di Monaco “Non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli”

Prima intervista di Charlene di Monaco dopo l’ultimo intervento. Ecco le parole della moglie di Alberto II Principe di Monaco.

Charlene di Monaco – ” Non vedo l’ora di tornare a casa e stare con i miei figli, mi mancano molto”, ha detto. “Penso che qualsiasi madre che sia stata separata dai suoi figli per mesi si sentirebbe come me”

Così Charlene di Monaco fa sentire la sua voce dopo mesi di malattia ed interventi chirurgici. A darne notizia è il magazine spagnolo Hola sempre ben informato sulla vita dei reali in Europa e nel mondo. Ecco le ultime sulla principessa di Monaco.

Quando torna a casa Charléne di Monaco

Dopo 8 mesi tra news di gossip, possibile separazione dal marito, e interventi chirurgici la moglie di Alberto di Monaco ha condiviso un’intervista rilasciata all’inizio di questo mese nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal, in cui ha parlato di come sta e della sua voglia di tornare a casa dai figli. La coppia reale di Montecarlo ha due bambini di sei anni, Gabriella e Jacques.

È la prima volta che Charlène fa sentire la sua voce, anche se ha condiviso diverse foto in cui sono evidenti i segni della malattia. Tuttavia secondo quanto ha riferito durante l’intervista sembra che il suo ritorno a casa sia imminente.

Ma nonostante le conseguenze della malattia, la moglie di Alberto II parla già di tornare in Africa per continuare il lavoro. “E’ chiaro che ritornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato, come ho già fatto in molti paesi del continente e in Sud Africa. Conservare, preservare, restaurare ed educare, salvare vite è quello su cui su cui si basa la mia Fondazione” Ha aggiunto.

La data precisa di quando la pricipessa di Montecarlo tornerà a casa è ovviamente una news riservata che il principato non intende diffondere per motivi di sicurezza. Ma per Charlène di Monaco il ritorno al principato da figli e marito nonostante il gossip di questi mesi, è vicino.