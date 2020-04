Fase 2 Covid, dagli spostamenti tra regioni, ai viaggi agli studi medici. Date e regole sul ritorno alla quasi normalità.

Quando inizia la fase 2 in Italia e cosa prevede? E’ la domanda che tormenta tutti noi, visto che siamo chiusi in casa ormai da molto e non vediamo l’ora di tornare, seppur gradualmente, alla normalità.

Non è però l’unica, per questo abbiamo raccolto qui le principali, provando a dare delle risposte. Si va dalle date del governo per la fase due, passando per quando ci si potrà spostare fra regioni e nell’intera Italia, fino ad arrivare alla riapertura degli studi medici.

Governo fase 2 date



La volontà del governo è quella di partire con la fase 2 dal 4 maggio, il giorno dopo la fine delle restrizioni attualmente in vigore. Per farlo sarà però necessario che la curva dei contagi da covid-19 si abbassi e l’R0 sia stabilmente prossimo allo zero, come ricorda il comitato tecnico scientifico.

Se così fosse la data dell’inizio della fase 2 sarebbe il 4 maggio, con gli italiani che tornerebbero ad uscire di casa, non più solo per motivi di necessità. Quindi si potrà tornare a passeggiare, molti negozi riapriranno e alcune attività produttive potranno riprendere. Ma tutto questo nel pieno rispetto delle regole fondamentali:

l’obbligo di indossare le mascherine e i guanti nei luoghi in cui si viene a contatto con altre persone.

Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro.

Scaglionare ingressi nei negozi, negli uffici e in altri luoghi.

Oltre a tutte le altre misure specifiche per ogni tipologia di attività.

Vedi anche: Quando riaprono parrucchieri e centri estetici

Quando ci si potrà spostare tra regioni?

Per quanto riguarda gli spostamenti fra le regioni, non è detto che l’inizio della fase 2 consenta di spostarsi liberamente da una all’altra. Infatti, bisognerà valutare lo sviluppo dell’epidemia nei vari territori.

Ci sono regioni, come ad esempio la Lombardia e il Piemonte, dove i casi di contagio sono ancora molti, altre invece che ne hanno meno. Quindi secondo alcuni non è da escludere un’iniziale riapertura che parta prima dalle regioni meno colpite. In quel caso non ci si potrebbe ancora spostare fra queste e le più a rischio.

Se invece la curva dei contagi dovesse scendere in tutte le regioni, allora la riapertura sarebbe uguale per tutta Italia e ci si potrà spostare fra regioni all’inizio della fase 2. Tuttavia ci si può sempre spostare con autocertificazione per motivi di lavoro o salute. La decisione comunque spetta al governo.

Vedi anche: Posso rientrare nel mio domicilio

Quando riaprono gli studi medici?

Gli studi medici, come ad esempio quelli dei dentisti, possiedono un rischio elevato di contagio e difficilmente riapriranno all’inizio della fase due. Quindi il 4 maggio è improbabile come data.

Tuttavia non si può escludere che a determinate condizioni alcuni possano riaprire durante il mese di maggio. Perché questo possa avvenire sarà però necessaria una specifica autorizzazione, che testimoni il rispetto delle norme di sicurezza. E’ dunque possibile che le riaperture per i medici siano scaglionate.

Fase due si potrà viaggiare in Italia?

Non è detto che si potrà viaggiare in Italia a partire dall’inizio della fase 2 o dal 4 maggio. Questo perché i rischi di contrarre il virus ci saranno ancora a lungo.

Secondo l’infettivologo del Policlino Gemelli, Professor Roberto Cauda, intervistato da ilmessaggero.it, non raggiungeremo immediatamente la normalità nei viaggi. Questo perché il virus si trasmette per via aerea e rende il controllo molto difficile, ma i giusti comportamenti aiuteranno a velocizzare i processi.

Il governo ha mostrato la volontà di adottare provvedimenti, insieme ai gestori delle attività turistiche, per consentire i viaggi, appena possibile. Ad esempio si pensa a misure di sicurezza per rendere fruibili e sicure le spiagge, a conferma che nei prossimi mesi si potrà viaggiare in Italia, utilizzando sempre le precauzioni del caso.

Vedi anche: Bonus vacanza 2020

Fase 2, fino a quando durerà la quarantena?

Abbiamo detto che la data probabile per l’inizio della fase 2 è quella del 4 maggio. Se così fosse verrebbero allentate le misure restrittive che ci costringono a restare a casa e dunque terminerebbe la quarantena degli italiani.

In questa fase riapriranno molti negozi, ma i luoghi a rischio affollamento come bar, ristoranti, discoteche, stadi, cinema e teatri, non saranno subito accessibili. Si dovrà inizialmente rinunciare anche all’attività sportiva di gruppo e alla movida tipica delle serate estive, come ad esempio la musica nei lidi.

Insomma, la fase 2 non garantirà un ritorno totale alla normalità, ma perlomeno ci farà riassaporare un minimo di libertà, perduta durante questo periodo di quarantena dovuta al covid – 19