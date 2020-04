“Commissariare subito la sanità lombarda in mano a Fontana e Gallera che hanno fallito nella gestione dell’emergenza e hanno inviato i malati di Covid nelle RSA”. E’ questa la petizione di Change.org. Ecco perché la regione ha sbagliato tutto.

In questa emergenza coronavirus, la Lombardia è la grande malata d’Italia, quindi si alzano sempre più voci che spingono per commissariare la sua sanità.

In particolare sulla piattaforma di petizioni Change.org, ne è stata lanciata una proprio per questo e sta ricevendo parecchi adesioni, non ultima quella dell’europarlamentare Majorino. L’iniziativa è sorta perché il presidente Fontana e l’assessore Gallera, sono ritenuti responsabili del fallimento sanitario lombardo.

Cerchiamo di capire meglio quali sono le responsabilità della regione e perché andrebbe fatto il commissariamento sanitario in Lombardia.

Change.org e Majorino chiedono di commissariare la sanità lombarda

In Lombardia i morti per covid-19 sono oltre 11.000 attualmente, un numero terribile, che racconta chiaramente come qualcosa non abbia funzionato nella gestione dell’emergenza. Per questo sulla piattaforma Change.org, Milano 2030 (una rete di associazioni) ha lanciata una petizione per togliere la gestione della sanità alla regione Lombardia e nominare un commissario.

Nel comunicato, in cui si invita la popolazione a partecipare a questa raccolta firme, vengono imputate alla regione una serie di colpe. In particolare:

la decisione di trasferire i malati di Covid19 nelle RSA (cosa che ha provocato un aumento di contagi e decessi).

La frammentazione dell’assistenza territoriale.

Le scarse risorse finanziarie messe a disposizione della regione per gestire l’emergenza.

Non aver convolto adegutamente la sanità privata.

Queste le ragioni perché il commissariamento va fatto in Lombardia. La pensa così anche l’eurodeputato del PD ed ex assessore del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, che definisce in confusione sia Gallera che Fontana, come riporta il sito repubblica.it.

Coronavirus, RSA Lombardia Gallera non chiarisce

Sull’argomento l’assessore al Welfare Gallera ribadisce in ogni video la posizione condivisa con il suo governatore: “sulle RSA noi non abbiamo colpa”. Esiste da tempo un rimpallo di responsabilità fra la regione e lo stato, ma i fatti sembrano dare torto proprio alla regione, nonostante le parole dei diretti interessati.

Una conferma dei problemi che continuano a verificarsi nelle RSA lombarde, arriva anche dal racconto fatto su Sky tg 24. In una parte del video, riportato qui di seguito, una giornalista fa riferimento all’assessore lombardo al welfare, che avrebbe dovuto rispondere sul tema ai microfoni di Sky, ma che non lo ha fatto fino ad ora.





Questo il quadro dei problemi che affliggono una delle regioni ritenute un’eccellenza dal punto di vista sanitario in Italia. Le cose sembrano siano davvero diverse in questo momento, i contagi e i decessi purtroppo parlano chiaro al riguardo. Appare incredibile che ne Gallera ne Fontana si assumano almeno in parte la responsabilità degli errori fatti, perlomeno sulla gestione dei malati covid spediti nelle RSA, insieme ai non positivi.

Per tutti questi motivi, la richiesta immediata di commissariamento della sanità lombarda appare un’inevitabile conseguenza. La situazione è grave dal punto di vista sanitario e se la regione non ne esce alla svelta, potrebbe essere tutto il paese a risentirne. Oltre chiaramente a chi vive in Lombardia, che legittimamente teme per la situazione fuori controllo.

