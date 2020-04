Il calendario delle riaperture nuovo Dcpm 10 aprile 2020 comunicato dal presidente Conte. Ecco il nuovo decreto e il pdf, mentre per i nuovi aiuti gli italiani dovranno aspettare un nuovo decreto

Nel suo discorso agli italiani il Premier Conte ha comunicato quali sono le attività che apriranno il 14 aprile, cercando di dare un contentino agli italiani e uno ai settori commerciali. Qui avete l’elenco dei negozi e settori che apriranno dal 14 aprile e il Pdf del decreto legge.

Le attività che possono aprire il 14 aprile

Oltre i supermercati e gli ipermercati le novità sulle riaperture sono poche, dalle librerie (che non si è capito onestamente a cosa servino quando c’è Amazon ben fornito di libri di ogni generi), ai negozi per abbigliamento di bambini e neonati alle farmacie già aperte, alla fabbricazione dei pc fino alla silvicultura.

Ecco il nuovo decreto in pdf

Coronavirus negozi e attività chiusi

Per il resto non cambia nulla il governo Conte lascia tutto chiuso e gli italiani chiusi icasa fino al 3 maggio Insomma la conferenza stampa di Conte è stata la conferma che ad oggi non esiste un piano vero e concreto per la Fase 2, non a caso è stato chiamato un ex manager Vodafone per gestire di concerto ad altri esperti questa fase delicata in cui l’Italia si trova a causa dell’emergenza Coronavirus.

Conte: nuovo decreto a fine aprile aiuti a famiglie e lavoratori

Nell’ultima parte del video Il presidente Conte ha confermato che prima della fine di aprile ci dovrebbe essere un nuovo pacchetto di aiuti. Questo significa che chi ha necessità di soldi non vedrà nulla fino a maggio. Il presidente ha detto di essere dispiaciuto ma ci sono tempi burocratici. A riguardo ha promesso che farà il possibile per accelerare la macchina della burocrazia. Insomma si va di mese in mese mentre ancora gli italiani aspettano l’accredito dei famosi 600 euro.

La conferenza stampa di Conte ha sollevato una serie di polemiche a causa delle sue accuse a Salvini e Meloni sul MES. Ma non è corretto per un premier fare politica in un discorso in Tv, a riguardo dovrebbe intervenire la vigilanza Rai. Non era mai successo nella storia della repubblica un fatto simile, ma queste sono beghe politiche di cui gli italiani non hanno bisogno. Ora come ora la gente ha bisogno di chiarezza e di sapere quando e come riparte la fase 2 e come dovrà convivere con il Coronavirus in attesa del vaccino.

Questo è tutto sulle prossime riaperture del 14 aprile.

