Coronavirus Calabria, fino a quando la regione sarà zona rossa? Le regole del governo e le ultime news sul lockdown in Calabria.

Calabria zona rossa fino a quando, quanto dura la chiusura di tutta la regione Calabria? Per rispondere alla domanda bisogna fare un passo indietro e guardare in prospettiva quali sono le idee del governo in vista del prossimo Dpcm Natale 2020 sulle aree considerate ad alto rischio, meglio definite come zone rosse. Vediamo comunque le ultime news in merito a Covid- Calabria e lockdown.

Calabria fino a quando sarà zona rossa?

La Calabria è diventata zona rossa dopo il dpcm Conte dello scorso 3 novembre 2020, praticamente insieme alle altre regioni in lockdown come la Lombardia. Tuttavia il problema della regione non era legato solo al rischio contagio e ai 21 parametri sanitari, bensì per la sua sanità distastrata. Questa è la ragione per cui questa regione è stata classificata tra le red areas.

Il 19 novembre scorso il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza in cui rinnovava le misure restrittive relative alle prime regioni diventate rosse da quando l’Italia è stata divisa in tre colori. Tra queste oltre a Piemonte e Lombardia c’è anche la Calabria. L’ordinanza di Speranza è valida fino al prossimo 3 dicembre. Tuttavia è possibile che il prossimo 27 novembre quando ci sarà il nuovo monitoraggio da parte del Ministero della Salute, queste regioni diventino arancioni.

Coronavirus: zone rosse e Natale

Da giorni si parla di un prossimo Dpcm Conte per Natale, in realtà il governo dovrà fare un nuovo decreto in quanto il precedente scade. Quindi a prescindere del colore della regione, ci saranno nuove indicazioni per il Natale e il Capodanno compatibilmente con l’andamento dei contagi coronavirus.

Quello che è certo attualmente è che non ci saranno piazze aperte per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno, mentre si discute ancora se allentare le misure durante il periodo delle feste per consentire gli spostamenti tra regioni a Natale. Altra certezza sono i negozi aperti, Conte al riguardo è stato chiaro: ” possiamo scambiarci un dono ma non possiamo fare feste con cenoni e veglioni”

Ad oggi la situazione è questa al di la delle tante chiacchiere nei programmi televisivi, e delle tante news che escono sul Covid. Ora come ora, per sapere fino a quando la Calabria sarà zona rossa bisogna attendere prima il 27 novembre oltre al nuovo decreto, sperando che la situazione contagi migliori in tutta Italia.