Zona rossa Lombardia. Dati coronavirus, e quando la regione può diventare zona arancione. Ecco quando potrebbe finire il lockdown in Lombardia.

Zona rossa Lombardia. I dati sui contagi da coronavirus in Lombardia negli ultimi giorni sono in leggero miglioramento. Tanto che il governatore Fontana ha dichiarato che attualmente l’indice Rt della regione sarebbe da zona arancione. Tuttavia, per il passaggio della Lombardia da zona rossa ad arancione, è necessario un consolidamento dei dati per un periodo di tempo prolungato.

Cerchiamo allora di capire quali sono le ultime notizie al riguardo e quando finisce il lockdown in questa regione.

Coronavirus Lombardia, zona arancione quando?

La Lombardia è zona rossa già da parecchi giorni, decisione presa nell’ultimo dpcm per i tanti casi di Coronavirus a Milano e nel resto del territorio regionale. Tuttavia gli ultimi dati mostrano qualche leggero segnale di progresso.

Lo conferma il governatore Attilio Fontana, che al riguardo ha detto: “La situazione è in miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto è vero che in base ai numeri oggi rientreremmo nella zona arancione. Tuttavia resteremo fino al 27 novembre in zona rossa, visto che il Dpcm impone che quando si entra in una certa zona, si debba confermare i dati per due settimane. E’ una logica condivisibile, per non rincorrere il virus successivamente e che ci permetterà di vivere un Natale con un certa libertà”.

Insomma il presidente della Lombardia ritiene che la regione possa entrare in zona arancione il 28 novembre, qualora i dati sui contagi dovessero continuare a migliorare. Tuttavia la data di scadenza del Dpcm Conte è il 3 dicembre. Quindi la fine del lockdown per la Lombardia potrebbe arrivare proprio in questa data, sempre ammesso che la situazione epidemiologica migliori davvero.

Lombardia ristori e indennizzi

In attesa di capire quando la Lombardia terminerà il lockdown, la regione ha predisposto nuovi ristori per le categorie più colpite dalle chiusure forzate.

In particolare, come dichiarato da Fontana, sono stati stanziati 167 milioni di euro per le categorie escluse dal ‘Decreto Ristori’ del Governo. Si tratta di indennizzi che verranno erogati con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2020. In altre parole, arriveranno contributi a fondo perduto per le imprese lombarde e bonus per in favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale.

Questa la situazione attuale della Lombardia, ancora in zona rossa. Le ultime notizie sul coronavirus lasciano qualche speranza per l’ingresso nella zona arancione della regione prossimamente. Tuttavia la situazione resta difficile e per sapere quando finisce veramente il lockdown bisogna ancora attendere. Ma almeno sono in arrivo nuovi indennizzi economici per i lombardi.

