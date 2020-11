Quando esce il nuovo dpcm dicembre e natale. Ecco le ultime news su negozi, zone rosse, arancioni, bar e natale.

Dpcm dicembre. Il nuovo decreto del presidente Conte dovrà definire molte questioni importanti. A partire dalle regole da adottare per salvare il Natale, tenendo conto delle esigenze lavorative di negozi, bar, ristoranti eccetera. Ma bisognerà definire anche quali regioni saranno zone rosse, quali arancioni o gialle, in relazione all’andamento dei contagi.

Cerchiamo quindi di capire, in base alle ultime news, quando esce il nuovo dpcm e cosa comprende.

Vedi anche: Dpcm natale regole e divieti

Dpcm dicembre 2020, data e contenuto

L’attuale dpcm resterà in vigore fino al 3 dicembre. Quindi, salvo emergenze, il nuovo decreto Conte dovrebbe uscire entro questa data ed entrare in vigore dal 4 dicembre 2020.

Il dpcm dicembre dovrà trovare un punto d’incontro fra le esigenze dell’economia e dei consumi, con quello della tutela della salute. Infatti, se da un lato contenere la crescita di contagi da coronavirus resta una priorità, è anche vero che le nuove chiusure imposte hanno danneggiato parecchie attività, che non vedono l’ora di riaprire.

E’ il caso di negozi, bar, ristoranti, pub eccetera, che sperano in una ripresa dei consumi, anche grazie al dpcm per natale.

Negozi, riaperture nuovo dpcm

L’idea delle governo è quella di concedere agli italiani più tempo per fare acquisti in vista delle festività di Natale. Per questo, una delle ipotesi allo studio, prevede l’apertura dei negozi dalle ore 9:00 alle 22:00, dunque con un orario prolungato.

Inoltre, i negozi potrebbero essere aperti anche nelle zone arancioni e non solo in quelle gialle. Tutto però dovrebbe avvenire con un contingentamento degli accessi nelle vie dello shopping.

Vedi anche Dpcm quanto dura la chiusura

Bar e ristoranti

Nel dpcm dicembre anche bar e ristoranti potrebbero tornare ad una semi normalità. In particolare l’obbiettivo è quello delle riaperture serali, seguendo però in modo rigido le linee guida. Quindi con il limite dei 4 posti a tavola, l’uso della mascherina quando ci si alza e il rispetto costante del distanziamento.

In tal senso però sarà determinante l’andamento dei contagi dei prossimi giorni, anche a livello regionale.

Zone rosse e arancioni dpcm dicembre

Nel nuovo decreto potrebbero esserci cambiamenti di zona per alcune regioni. Ad esempio regioni come la Lombardia e il Piemonte, potrebbero passare da zona rossa ad arancione, qualora i dati confermassero un miglioramento della situazione.

Vedi anche: Quando finisce il lockdown in Lombardia?

Potrebbe essere concesso lo spostamento anche tra le regioni rosse e arancioni, per raggiungere i parenti più stretti. Tuttavia cenoni allargati, feste e assembramenti non saranno possibili, a Natale come a capodanno.

Insomma, in vista delle festività il dpcm dicembre potrebbe ammorbidire alcune restrizioni, riaprendo negozi, bar e ristoranti. Ma limiti e precauzioni resteranno, per evitare l’arrivo di una terza ondata di contagi a gennaio.

Vedi anche: