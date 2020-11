Coronavirus, dal Natale al vaccino, fino alle nuove restrizioni. Ecco le ultime news coronavirus aggiornate.

Coronavirus, la seconda ondata di contagi in Italia non si arresta, per questo il governo valuta nuove restrizioni e misure che potrebbero riguardare anche il Natale. Intanto ci sono diverse novità significative sul vaccino.

Facciamo il punto sulle ultime news coronavirus di oggi



Coronavirus, in arrivo regole per il Natale

La sottosegretaria del ministero della salute Sandra Zampa, ha annunciato che sono allo studio dei provvedimenti per Natale, al fine di evitare l’aumento dei contagi. Queste le sue parole: “Non deve essere un Natale solitario, le famiglie potranno riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi”.

In vista del Natale, anche il premier Conte ha invitato gli italiani a festeggiare in famiglia, ma con la massima prudenza.

Coronavirus, Galli: “niente cenoni allargati a Natale”

Secondo Massimo Galli, primario di Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano, i cenoni allargati non saranno possibili durante le prossime vacanze natalizie. Queste le sue parole sulle situazione attuale: “Alla luce dei numeri, se gli interventi non funzionassero arriveremmo a Natale nel pieno della seconda ondata. Se funzioneranno, dovremo adeguarci a una riapertura graduale e a molte cautele per non ripetere gli errori del passato“. Insomma, un Natale all’insegna delle restrizioni appare inevitabile.

Vaccino coronavirus, il piano del governo

Per quanto riguarda i vaccini contro il covid, Conte ha affermato: “il governo porterà presto in parlamento il piano del ministro Speranza per garantire la sicurezza e la distribuzione del vaccino. Così renderemo pubblici criteri e priorità con cui distribuiremo le dosi. Inoltre stiamo perfezionando un piano operativo per distribuirlo in sicurezza”.

Remuzzi: “Coronavirus ci sarà anche dopo il vaccino”

Secondo Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri: “il vaccino non estinguerà il virus. I vaccini in arrivo, a cominciare da quello della Pfizer, non sopprimeranno il Coronavirus. Ci proteggeranno, ma non lo faranno sparire. Bisognerà continuare ad utilizzare le attuali misure: uso della mascherina, distanziamento sociale, lavaggio continuo delle mani per renderlo meno pericoloso. Un lavoro di Nature prevede che la fine della pandemia sarà per il 2024, ma non bisogna illudersi.”

Vaccino Pfizer-Biontech al via l’acquisto

Intanto, da oggi arriva il via libera all’acquisto del vaccino Pfizer-Biontech, da parte dell’UE. All’Italia potrebbero arrivare più di 40 milioni di dosi. L’efficacia di questo vaccino è confermata dalle parole del presidente del consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “già nella fase preclinica aveva dato riscontri positivi in termini di capacità di proteggere dalla malattia vera e propria”.

Per il vaccino la commissione europea firmerà 7 contratti con le aziende farmaceutiche. Una volta terminate con successo le sperimentazioni, i vaccini saranno immediatamente disponibili perché già in produzione. E’ quanto affermato dal consulente del ministero della salute Walter Ricciardi.

Nuove restrizioni, 4 regioni a rischio

Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ha affermato che in altre 4 regioni italiane è opportuno anticipare le misure restrittive. Si tratterebbe di Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, tutte monitorate con attenzione dal ministro Speranza. Per queste regioni c’è il rischio di diventare zona arancione o rossa. Dunque entro la fine della settimana potrebbero arrivare a 14 le regioni italiane sottoposte a restrizioni. Non sarebbe ancora un lockdown nazionale, ma qualcosa che ci si avvicina.

Coronavirus, un lockdown leggero

Il governo e il premier mirano ancora a scongiurare un lockdown nazionale, ma uno “leggero” è allo studio. Si tratta di un provvedimento che chiuderebbe bar e ristoranti su quasi tutto il territorio nazionale. Inoltre limiterebbe il più possibile gli esercizi commerciali (con stop ai negozi nel week end come già avvenuto per i centri commerciali). Tuttavia sarebbe consentito ad imprese, fabbriche e professioni di andare avanti.

Infine, per evitare assembramenti anche i sindaci potrebbero chiudere intere aree di città e paesi.

Queste le ultimissime notizie sul Coronavirus in Italia. Dalle regole per Natale al vaccino, fino alle nuove restrizioni in arrivo.

