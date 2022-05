Harry Styles, “As It Was”. Testo, traduzione, video e significato

As It Was, uscita ad aprile 2022, è il principale singolo tratto da “Harry’s House” terzo album in studio di Harry Styles. Si tratta di un brano synth pop che è al contempo malinconico, perché nel testo si parla di perdita e solitudine, ma ha un ritmo frizzante anni ’80 che entra subito in testa e fa venire voglia di ballare. La canzone ha ottenuto subito un enorme successo, ed è rimasta al primo posto della Billboard Hot 100 per molte settimane.

Il testo del brano è stato scritto da Styles ma il significato non è immediatamente decifrabile, e il cantante ha rilasciato poche dichiarazioni in proposito. Le parole sono dunque volutamente un po’ criptiche, anche se in parte il cantante si mette a nudo. Dice e non dice, insomma. Si parla della rottura di una relazione? O del rapporto con la fidanzata, l’attrice e regista Olivia Wilde? Oppure ancora di quanto il successo renda diversa la vita? Sicuramente il brano è incentrato sul tema del cambiamento, ma anzitutto, ascoltiamo la canzone.

Ed ecco il testo:

Holding me back,

Gravity’s holding me back,

I want you to hold out the palm of your hand,

Why don’t we leave it at that?,

Nothing to say,

When everything gets in the way,

Seems you cannot be replaced,

And I’m the one who will stay, oh-oh-oh

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was,

You know it’s not the same.

Answer the phone,

“Harry, you’re no good alone,

Why are you sitting at home on the floor?,

What kind of pills are you on?”,

Ringing the bell,

And nobody’s coming to help,

Your daddy lives by himself,

He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was,

You know it’s not the same.

Go home,

Get ahead,

Light speed internet,

I don’t want to talk about the way that it was,

Leave America,

Two kids follow her,

I don’t want to talk about who’s doing it first.

(Hey!)

As it was,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was.