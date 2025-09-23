Ed Sheeran, Camera. Traduzione della canzone ispirata alla moglie

Camera è la nuova canzone di Ed Sheeran, un brano intenso e romantico, dedicato alla storia d’amore con la moglie Cherry Seaborn. Una ballad delicata che celebra la bellezza dei ricordi e l’importanza di vivere i momenti senza filtri. Ascoltiamola subito nel video tratto da YouTube, per poi passare alle frasi più belle presenti nel testo.

Ecco il testo completo del nuovo singolo di Ed Sheeran tradotto in italiano:

Dovresti vedere come le stelle

illuminano il tuo profilo incantevole.

Stai brillando nel buio,

ho dovuto contare fino a dieci e fare un respiro.

Tu pensi di non avere

bellezza e abbondanza, ma ce l’hai,

e questa è la verità

Sei immobile, come congelata,

un’immagine perfetta in una cornice.

Alcune visioni non svaniscono mai.

Non mi serve una fotocamera per catturare questo momento,

ricorderò come sei stasera per tutta la vita.

Quando tutto sembra in bianco e nero, i tuoi colori esplodono.

C’è qualcosa nel modo in cui risplendi.

Non ho bisogno di una fotocamera quando ti ho davanti agli occhi.

Dovresti vedere come questa notte

si sta svelando meravigliosamente per noi.

Si sta facendo tardi, ma non mi importa.

Vivremo tutto questo fino al sorgere del sole.

E penso che ciò che abbiamo

sia come ogni sogno che ho fatto diventato realtà,

qui, sdraiato accanto a te.

Una foto non potrebbe mai mostrare

come batte forte il mio cuore, amore.

Alcune visioni non svaniscono mai.

Non mi serve una fotocamera per catturare questo momento,

ricorderò come sei stasera per tutta la vita.

Quando tutto sembra in bianco e nero, i tuoi colori esplodono.

C’è qualcosa nel modo in cui risplendi.

Non ho bisogno di una fotocamera quando ti ho davanti agli occhi.

E poi il flash svanisce,

ma io continuerò a tenere stretto

ogni piccolo dettaglio nel tessuto della notte,

senza mai lasciarlo andare, lo tengo dentro me.