Ed Sheeran, Camera. Traduzione della canzone ispirata alla moglie

Video, testo e significato di Camera, l’ultimo singolo pop romantico del cantante britannico.
Camera è la nuova canzone di Ed Sheeran, un brano intenso e romantico, dedicato alla storia d’amore con la moglie Cherry Seaborn. Una ballad delicata che celebra la bellezza dei ricordi e l’importanza di vivere i momenti senza filtri. Ascoltiamola subito nel video tratto da YouTube, per poi passare alle frasi più belle presenti nel testo.
Ed Sheeran – Camera: il video ufficiale
Testo Camera di Ed Sheeran
Ecco il testo completo del nuovo singolo di Ed Sheeran tradotto in italiano:
Dovresti vedere come le stelle
illuminano il tuo profilo incantevole.
Stai brillando nel buio,
ho dovuto contare fino a dieci e fare un respiro.
Tu pensi di non avere
bellezza e abbondanza, ma ce l’hai,
e questa è la verità
Sei immobile, come congelata,
un’immagine perfetta in una cornice.
Alcune visioni non svaniscono mai.
Non mi serve una fotocamera per catturare questo momento,
ricorderò come sei stasera per tutta la vita.
Quando tutto sembra in bianco e nero, i tuoi colori esplodono.
C’è qualcosa nel modo in cui risplendi.
Non ho bisogno di una fotocamera quando ti ho davanti agli occhi.
Dovresti vedere come questa notte
si sta svelando meravigliosamente per noi.
Si sta facendo tardi, ma non mi importa.
Vivremo tutto questo fino al sorgere del sole.
E penso che ciò che abbiamo
sia come ogni sogno che ho fatto diventato realtà,
qui, sdraiato accanto a te.
Una foto non potrebbe mai mostrare
come batte forte il mio cuore, amore.
Alcune visioni non svaniscono mai.
Non mi serve una fotocamera per catturare questo momento,
ricorderò come sei stasera per tutta la vita.
Quando tutto sembra in bianco e nero, i tuoi colori esplodono.
C’è qualcosa nel modo in cui risplendi.
Non ho bisogno di una fotocamera quando ti ho davanti agli occhi.
E poi il flash svanisce,
ma io continuerò a tenere stretto
ogni piccolo dettaglio nel tessuto della notte,
senza mai lasciarlo andare, lo tengo dentro me.
Le altre canzoni di Ed Sheeran:
Il significato del nuovo brano di Ed Sheeran
Il titolo Camera richiama immediatamente il tema del ricordo e dell’immortalare un istante. Tuttavia, Ed Sheeran ribalta l’immaginario tradizionale: nel brano dichiara di non avere bisogno di una macchina fotografica per conservare la bellezza di un momento speciale, perché ciò che prova è così intenso da restare inciso nella memoria e nel cuore.
La canzone parla di amore autentico (quello verso una moglie o un marito) di quelle emozioni che nessuna foto o video potrebbe mai catturare davvero. Le immagini evocate dal cantautore raccontano l’importanza di vivere il presente senza preoccuparsi di fissarlo su uno schermo.
È un messaggio potente e universale: spesso siamo ossessionati dal documentare ogni cosa, ma ci ricorda che le emozioni più vere restano dentro di noi, anche senza uno scatto. Ed è anche per questo significato profondo che Camera è già fra le canzoni straniere più ascoltate in Italia.
Alice Del Monaco è nata a Roma nel 1991 e vive a Londra ormai da molti anni. Laureata in psicologia è appassionata di scrittura, musica e cinema – con una predilezione per il rock, il rap e il cinema horror – e di questi temi si occupa per Donne sul Web.