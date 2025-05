Ed Sheeran, Old phone. Traduzione della canzone sui ricordi

Old phone: video, testo e spiegazione del nuovo singolo Ed Sheeran che parla di nostalgia.

Old phone non è solo il nuovo singolo di Ed Sheeran, ma una riflessione sul potere dei ricordi, esplorati attraverso il ritrovamento di un “vecchio telefono”. Dalle amicizie alle relazioni fino alla famiglia, questo brano racconta i cambiamenti della vita nel corso degli anni, con un pizzico di sana nostalgia.

Old phone Ed Sheeran video ufficiale

Il video del brano è stato realizzato in un pub temporaneo, denominato “The Old Phone” e costruito dal cantante a Ipswich. Il girato non è ancora uscito, ma intanto potete già vedere il lyrics video YouTube qui di seguito.

Old phone di Ed Sheeran testo tradotto

Abbiamo ascoltato le parole del brano, ma cosa significano davvero? Per capirlo meglio vediamo la traduzione del testo in italiano.

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

In una scatola che avevo nascosto

La nostalgia cerca di portarmi fuori strada

Forse riscriverò alcuni errori

Ho ricaricato la batteria

Combinazioni perché il mio codice era cambiato

Aperto e ho visto nomi familiari

Ora mi chiedo dove siano andati

Conversazioni con i miei amici defunti

Messaggi da tutti i miei ex

Penso che fosse meglio lasciarli Lì, nel passato, dove appartengono

Sento una tristezza travolgente

Per tutti gli amici che non ho più

Vedendo come la mia famiglia si è fratturata

Crescendo e andando avanti

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

Discussioni che cerco di tenere a bada

Coloro che mi amano, li allontano

Non riuscivo a distinguere tra gli approfittatori

La mia mano chiusa tiene ancora alcuni amici

Ma se la apro, diventa più piccola giorno dopo giorno

Non riesco a dire se è piacere o dolore

Cercando di mantenere ciò che mi resta

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

Così pieno d’amore, eppure così pieno d’odio

L’ho rimesso dentro da dove veniva

Niente di buono verrà dal rimpianto

Ed Sheeran Old phone, il significato

L’inedito del cantante britannico arriva dopo il successo di Azizam ma a differenza del precedente è più riflessivo. Il tema centrale è il ritrovamento di un vecchio telefono cellulare, che custodisce fra fotografie, vecchie chat e vocali registrati, ricordi ed emozioni. Che riaffiorano tutte insieme guardando alcune immagini, nel bene o nel male, e mostrano i cambiamenti rispetto al passato.

Ogni dettaglio riapre ferite, ma anche sorrisi dimenticati, mentre si fa strada una verità: nulla rimane com’era, e ciò che abbiamo perso continua a vivere in ciò che siamo diventati. Dai rapporti con la famiglia che si sono trasformati, fino agli amici persi e agli amori passati, questa canzone esplora il senso della nostalgia con delicatezza e profondità. Il ritrovamento del telefono diventa così una metafora potente della memoria: ciò che un tempo era importante oggi può far male, ma è comunque parte di noi.

Il brano tocca corde universali e per questo ha tutta l’aria di essere una delle hit musicali del 2025. Perché ci ricorda, in un’epoca in cui tutto è condiviso e archiviato, quanto siano fragili – e preziosi – i ricordi.

