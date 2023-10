Claudio Baglioni, A tutto cuore è il titolo della nuova canzone del cantautore romano, che dopo una lunga attesa di 4 anni torna con un inedito. Si tratta di una ballata rock, che mette al centro il cuore da usare sempre nella vita per non abbattersi mai. Il titolo del singolo oltre ad essere originale dà il nome anche al nuovo tour di concerti di Baglioni. Ascoltiamola subito, prima di passare a testo e cosa significa questo brano emozionante.

Ecco il testo completo della canzone scritta

C’è da spendere una vita per comprendere

se è finita di succedere o confonderti

e accendere ogni alba per sorprenderti

e illuderti ogni volta su una porta da richiudere e nasconderti

per difenderti e non cedere ne arrenderti

a credere di aver saputo mai rispondere

nel chiederti se hai vissuto

A tutto cuore

A tutto tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

E rifletterti allo specchio per riflettere

se sei vecchio o sai resistere e combattere

e di batterti fra i sogni e riprometterti di esistere per davvero

ma il mistero è come smettere di abbatterti

e competere ed insistere a scommettere

ripeterti di aver voluto sempre batterti

e ammettere che hai vissuto

A tutto cuore

A tutto tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

E se amore, sia riso amore

sia bello o brutto

sia festa o lutto

che ti accoglie

dia slancio o noia

dia frutto o fiore

A tutto cuore

A tutto tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore

e tutto tutto tutto a tutto cuore