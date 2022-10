Achille Lauro, Mattoni. Significato della canzone di Prisma

Mattoni di Achille Lauro è la canzone originale della serie Prisma. Ecco testo, video e significato del nuovo singolo.

Mattoni, è il titolo della canzone di Achille Lauro, proveniente dalla Serie Tv Prisma di Amazon Prime Video. Questo brano inedito è stato scritto e prodotto da Lauro come colonna sonora del telefilm Prisma e interpretato dalla band trap Klan Bruxelles, di cui fa parte LXX Blood. Ma cosa significa davvero questa canzone? Vediamolo di seguito analizzando il testo.

Achille Lauro – Mattoni testo

Questa nuova scena qui è una copia hanno occhiali da donna

e questo figlio di puttana sì è una prima donna

parlo continuo che era meglio fango e funerale

sono il padre, sono figli miei venuti male

ti sto investendo sui mattoni sì

i miei no consumatori no imprenditori Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

si gira ancora coi ragazzi con in tasca mattoni

sto investendo sui mattoni sì

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

i miei no consumatori no imprenditori Questa nuova scena qui è una copia, hanno occhiali da donna

e questo figlio di puttana sì è una prima donna

parlo continuo che era meglio fango e funerale

sì sono il padre

sono figli miei venuti male

quel regalo di tuo padre sì lo sto indossando

quei costosi pantaloni sì li stai pisciando

e questa scena mi fa ridere la sto scopando

sto costruendo palazzine, io non sto sfociando

ti sto investendo sui mattoni sì

i miei no consumatori, no imprenditori Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

si gira ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

ti sto investendo sui mattoni sì

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

i miei no consumatori, no imprenditori Il mio fra’ si fa di tutto

si fa il monte bianco

i miei si sparano le cose, si sparano addosso

i tuoi si sparano cazzate se la spari grossa

sì sì se ero ricco avevo addosso stracci

ok sto ballando su una barca no, non so che faccio

siamo giù al Circeo la tiro e dopo mangio sano

sono capocannoniere, sì sono Cristiano sì sto investendo sui mattoni sì

sì sto investendo sui mattoni sì

i miei no consumatori, no imprenditori

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni ok ok ok ok

Achille Lauro, significato Mattoni canzone di Prisma

Questo brano rap, interpretato dal cantante LXX Blood, richiama le atmosfere dark su cui Lauro ha costruito parte del suo successo. Nel testo ci sono diversi riferimenti legati al mondo della droga e agli eccessi, che si possono trovare sotto altre forme in diversi brani del cantante (ad esempio Rolls Royce).

In relazione al significato di questo singolo lo stesso Achille Lauro ha spiegato su Instagram:

è una canzone urban che mi ha permesso di tornare alle sonorità e origini della mia carriera, un throwback alle ragioni per cui ho iniziato a fare musica. L’ambizione volta a migliorare se stessi, una sana spinta a crescere e realizzarsi nel pieno delle proprie potenzialità. Come un racconto senza filtri, uno spaccato di realtà in cui si intrecciano storie, sentimenti, sogni, lati d’ombra che dimorano in ciascuno di noi e condizionano il nostro desiderio di libertà d’espressione e di essere.

Mattoni, Klan Bruxelles video Youtube

Prisma, la Serie Tv con Achille Lauro

Dopo Maleducata, soundtrack ufficiale di Baby 3, Achille Lauro è tornato a scrivere una canzone per una Serie televisiva. In questo caso come visto si tratta di Prisma, che sta riscuotendo un grande successo ed è attualmente disponibile in streaming su Prime Video.

Oltre che per aver scritto questo brano, Achille Lauro è nel cast del telefilm Amazon original, grazie ad un piccolo “cameo” interpretato. Dunque seppur per poco Lauro veste anche i panni di attore in questa fiction che racconta i dubbi e le crisi esistenziali di due gemelli, all’apparenza identici ma in realtà profondamente diversi. In questo racconto complicato, di giovani che cercano il loro posto nel mondo, c’è anche la canzone “Mattoni” scritta appositamente da Achille Lauro per raccontare nel miglior modo possibile la storia.

