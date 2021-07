Il brano di Blanco e Sfera Ebbasta ha conquistato Youtube e Spotify ed è uno dei tormentoni estivi.

Canzoni estate 2021. La collaborazione tra il giovane rapper Blanco e Sfera Ebbasta ha dato frutto a Mi fai impazzire, una delle canzoni dell’estate 2021. Il tormentone è ai primi posti su Spotify e Youtube. Vediamo di che si tratta, ma prima ecco il video per ascoltarla:

Blanco & Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire

Mi fai impazzire è uno dei tormentoni dell’estate 2021

La canzone di Blanco e Sfera Ebbasta è la più classica canzone pop-rap estiva, leggera e dal testo… imbarazzante. Ma come sappiamo i tormentoni italiani sono così. Resta il fatto, che ci piaccia o no, che la canzone ha riscosso un enorme successo ed è al primo posto degli ascolti su Spotify Italia e nelle tendenze su di Youtube. Vediamo il testo della canzone:

Mi fai impazzire TESTO

Come si fa

Come si fa

Senza un rumore e

Giri la stanza

Come si fa

Come si fa

Sola col tanga

Te lo strapperei via

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

E Mi fai impazzire

Mi fai impazzire

Ho i tuoi baci sul collo

Sono come Ferite

Tu mi fai stare male

si tu mi fai impazzire

ma se non ci sei attorno

qua mi va tutto storto

e a lui lo vorrei morto,

invece ancora ti scrive

Queste strade si son prese la mia parte migliore

Colpa loro se non mi fido più delle persone

E non esiste un dottore per i tagli sul cuore

colmo il vuoto con dei tagli di diverso colore

Come si fa

Come si fa

Senza un rumore

Giri la stanza

come si fa

come si fa

Sola col tanga te lo strapperei via

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

E Mi fai impazzire

Mi fai impazzire

Anche se mi fai male

senza non ci so stare

E mi fai impazzire

mi fai impazzire

Se ti incazzi di nuovo dopo una ramanzina

Noi che abbiamo litigato tutta la mattina

Solo perché nel pomeriggio esco con un’amica

E mi spari mille colpi come una raffica

Ancora

Basta

È un tortura

Ti appoggi sulla porta

Zitta e seminuda

Giochi un gioco sporco

Come si fa

Come si fa

Senza un rumore

Giri la stanza

Come si fa

Come si fa

Sola col tanga

Te lo strapperei via

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

Anche se mi fai male

Senza non ci so stare

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

Quante volte ho detto è l’ultima ma poi invece no

Quante volte ci siamo scambiati il peggio di noi

Tu mi fai impazzire

Tu mi fai impazzire

Quante volte hai detto stase è meglio se te ne vai

perché sapevi che non me ne sarei andato mai

Tu mi fai impazzire

si tu mi fai impazzire

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

Anche se mi fai male

Senza non ci so stare

E mi fai impazzire

Mi fai impazzire

L’estate secondo Blanco & Sfera Ebbasta

E’ la prima volta che i due artisti collaborano. Non proprio una strana coppia (come molte altre che abbiamo visto) dato che, in questo caso, sono più le affinità che le divergenze. Blanco aveva già avuto un grande successo con un grande collaborazione, con Salmo, nel pezzo La canzone nostra.

Sfera Ebbasta non ha bisogno di presentazioni: una specie di Re Mida di hit estive e non, autore del quarto album di inediti, Famoso. La collaborazione tra i due è particolarmente riuscito: nessuno dei due snatura il proprio stile nè prevale sull’altro. Il risultato è questa canzone, tutt’altro che bella, ma perfetta per quest’estate 2021 fatta di tormentoni.

