“La scelta” di Caparezza, il nuovo singolo tratto dall’ultimo album Exuvia, con il suo ritmo coinvolgente è una delle canzoni del momento. Eccovi il testo e il significato del brano.

La scelta è il nuovo singolo di Caparezza, tratto dal suo ottavo album in studio, “Exuvia”, che nel giro di poco tempo è già stato certificato disco d’oro. Si tratta di un concept album che, come ha dichiarato lo stesso Caparezza, è idealmente il seguito dell’album “Prisoner 709” uscito nel 2017.

Caparezza – La scelta

«È un viaggio dentro la mia testa. Questo è l’album più sofferto della mia carriera. Viene dopo sette dischi ed è figlio di una sensazione di angoscia e stupore», spiega Caparezza. Nell’album viene raccontato il percorso di una persona che evade da una prigione e cerca di far perdere le proprie tracce all’interno di una foresta. La scelta, è uno dei brani più significativi dell’intero album. Ma prima di vedere il significato del testo, ascoltiamo la canzone.

Caparezza – La scelta. Video canzone

Caparezza – La scelta. Testo della canzone

Da grande suonerò la Pastorale

Ora sul piano resto curvo come un pastorale

Mio padre è d’umore un po’ grigio, mi vuole prodigio

Ma sono solo un bambino e c’è rimasto male

Padre lascia stare l’alcool, ti rovini

Sei severo quando faccio tirocini

Io sono romantico ma pure tu

Mi vedi solo come un mazzo di fiorini

Sono Ludovico, culto, mito

Donne mi scansano come avessi avuto il tifo

Troppi affanni, a trent’anni ho perduto udito

Tu mi parli e mi pari un fottuto mimo

Se la mettiamo su questo piano la mia vita

Ha senso se la mettiamo su questo piano

Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda

Canto l'”Inno alla gioia”

Perché vedo l’abisso ma su questo, plano

Scrivo mille lettere, faccio rumore

Lotto col silenzio ma ce la farò

Tengo la mia musica, lascio l’amore

Io sarò immortale, la mia amata no

E sono contento della scelta che ho fatto

Nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto

Sì, sono contento, che bella scoperta

Non serve nient’altro che fare una scelta

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Mi chiamo Marco, sento il gelo dei riflettori

Vorrei rimanerne fuori ma il mondo vuole che vada in tour

Entro in classifica perché la fama è cieca

Così cieca che in fondo non mi riguarda più

È un buon lavoro, incasso da molto

Vale come un disco d’oro in cassa da morto

Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e m’accorgo

Che sto fissando un foglio tipo carta da forno

Ehi, sono Marco, new romantico

Sotto palco scompaio, puff come borotalco

Che guaio, bruciano il mio contratto

Ché il sound è cupo, rarefatto

Ho preparato un ritiro veloce

La mia famiglia è più importante di un giro di note

E questi parlano, parlano mentre io

Sto ricucendo la vita con un filo di voce

E non lascio lettere, niente rumore

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto

Grazie per gli applausi ma ho scelto l’amore

Questa è la mia vita non dimenticarlo

E sono contento della scelta che ho fatto

Nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto

Sì, sono contento, che bella scoperta

Non serve nient’altro che fare una scelta

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Questa è la mia vita non dimenticarlo

O continuare gli accordi o game over

Guardare il mondo da sobri o in hangover

Mi dico giocati il jolly, per dove? O Mark o Be-

Casa e famiglia o canzoni e le prove

O con i figli o tra i corni e le viole

Mi dico giocati il jolly, per dove? O Mark o Be-

Caparezza, La scelta: significato del testo

Il brano racconta due storie di musicisti. La prima è quella di Ludwig van Beethoven che si dedicò alla musica fino alla morte nonostante la sordità che lo colpì già a trent’anni. E la seconda è quella di Mark Hollis, leader dei Talk Talk morto nel 2019, che nel 1998 dopo aver ottenuto molto successo scelse invece di ritirarsi a vita privata.

Nel brano sono presenti moltissimi riferimenti alle musiche di Beethoven (la Pastorale, l’Inno alla gioia, la Patetica, l’Eroica) e a quelle di Mark Hollis. In particolare la frase “Questa è la mia vita non dimenticarlo” è una citazione di It’s My Life dei Talk Talk, mentre il barrito dell’elefante alla fine della canzone è un riferimento alla canzone Such a Shame, in cui si parla proprio di scelta e di cambiamento.

Come spiega Caparezza, “La scelta” è uno dei momenti importanti del concept album, nel quale il protagonista per riuscire ad uscire dal limbo in cui si trova deve prendere una decisione. «Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album è la stasi, il limbo, il ‘non luogo’ senza via d’uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un solo modo: fare una scelta, prendere una decisione.» dice Caparezza.

«Ho immaginato di trovarmi davanti ad un bivio, due sentieri che si diramano dal bosco, ciascuno sponsorizzato da un guardiano. Il primo è Beethoven, un musicista che ha composto fino alla morte nonostante sia stato continuamente bersaglio delle avversità, nonostante una dannata otosclerosi gli abbia impedito di godere del proprio talento rendendolo sordo a 30 anni per esempio. Un’ostinazione, la sua, che mi ha sempre rincuorato durante le crisi creative».

«Ovviamente Beethoven mi indica la strada della consacrazione all’arte. Di diversa opinione», continua Caprezza, «è l’altro guardiano, Mark Hollis dei Talk Talk, scomparso di recente, personaggio che amo ma che cerca di dissuadermi dal fare della musica la mia ragione di vita. O faccio il tour o faccio il padre, avrebbe detto durante un’intervista. Mark ha abbandonato i lustrini dello spettacolo nel pieno della sua ascesa, dedicandosi sempre più di rado alla sua carriera discografica. Adesso tocca a me fare la scelta giusta».

Ad oggi Caparezza, che ha da poco annunciato le date della sua tournée che si svolgerà tra febbraio e marzo 2022, sembra preferire ancora la prima strada, quella della musica. Con grande gioia di tutti i suoi fan!

