Rubami la notte è il nuovo tormentone dei Pinguini Tattici Nucleari. Ecco video ufficiale, testo e significato della canzone romantica estiva dei PTN.

Si intitola Rubami la notte la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari la band indie fra le più amate in assoluto in Italia. Il brano è un racconto romantico di due giovani che si perdono nella notte, e come nello stile del gruppo guidato dal cantante Riccardo Zanotti, contiene diverse citazioni di coppie famose.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di cosa parla questa bella canzone che inevitabilmente ascolteremo per tutte la stagione estiva. Intanto però vi facciamo vedere il video ufficiale tratto da Youtube qui di seguito.

Vedi anche: Canzoni tormentoni estate 2023

Nuovo video Rubami la notte, Pinguini Tattici Nucleari

Come dichiarato dalla band dei PTN questo video è un omaggio ai club, ai rave, alle discoteche, che ci regalano momenti di magia “rubandoceli” via rispetto a quello che viviamo quotidianamente.

Testo Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Tu sai di ginger beer, non di ginger roger

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca Cola, tu con la tisana thai Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già Come Curiosity

Cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d’autore

Ma lo sai che non posso abiurare il tuo nome Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

Poi una foto nonsense

Ma questa sei davvero te? Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c’hai la musica al mare

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò nei sogni solo in fase Rem

Non si chiama fine è solo l’ultimo jet set Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Vedi anche: Pinguini Tattici Nucleari Ricordi testo e significato

Significato della nuova canzone dei PTN che cita Lady D

Leggendo il testo di Rubami la notte si può notare che il singolo segue la storia di due ragazzi che si preparano per passare la nottata fuori. La magia dell’incontro in un locale con la musica e quant’altro poi permetterà loro di incontrarsi prima e di baciarsi poi. L’emozione provata è quasi rubata rispetto alla routine quotidiana e per questo ancora più bella, grazie alla location che lo rende possibile.

Insomma si tratta di una canzone romantica se vogliamo, che racconta i sentimenti vissuti ai giorni d’oggi. Come ci hanno ormai abituato i Pinguini in tutte le loro canzoni, inoltre ci sono diverse citazioni. In questo caso riguardano coppie famose che hanno fatto discutere per le loro storie d’amore. In particolare Lady Diana e Al Fayed oppure Fabrizio De André e Dori Ghezzi.

Pinguini Tattici Nucleari concerti 2023

Rubami la notte è sicuramente una delle canzoni che ascolteremo nel tour di concerti del gruppo in programma durante tutte l’estate 2023. Quindi se non vedete l’ora di ascoltarla live, insieme agli altri successi della bando come ad esempio Giovani Wannabe oppure Scrivile Scemo e tutte le altre, ecco date e luoghi dei prossimi concerti estivi dei PTN:

7 luglio – Venezia Parco San Giuliano (Mestre)

11-12 luglio – Milano Stadio San Siro

15 luglio – Firenze Stadio Artemio Franchi

19 luglio – Torino Stadio Olimpico

23-24 luglio – Roma Stadio Olimpico

27 luglio – Bari Stadio San Nicola

30 luglio – Messina Stadio San Filippo

13 agosto – Olbia Red Valley Festival

9 settembre – Rcf Arena – Reggio Emilia (Campovolo)

Vedi anche: