Oggi parliamo della nuova canzone di Marco Mengoni Fuoco di paglia, realizzata in collaborazione con il produttore Mace e due rapper famosi in Italia, ossia Gemitaiz e Frah Quintale. Si tratta di un pezzo urban che mischia stili musicali diversi, ma che funziona. Quindi ascoltiamolo subito tramite YouTube, testo e significato sono subito sotto.

Con quegli occhi m’hai stregato, sfere di cristallo

Per aprire un varco ti è bastato uno spiraglio

Forse siamo solo capitati, o eri lì che mi aspettavi

Le mie mani ancora grandi uguali

Sulla faccia giunta solo qualche sbaglio

Con te ye, ye-ye

Se vado su una fuori serie

E non so come ti riesce

Sto accelerando ancora ye, ye, ye-ye

Stiamo toccando le stelle

Non ero pronto come sempre

Ma che senso ho io, io, io

Ho chiuso nella mia vestaglia

Ma da cosa mi protegge? Ma da cosa mi protegge?

Da un granello di sabbia

Da quando sei arrivato tu, tu, tu, tu

Tutto è un fuoco di paglia

E ogni tanto provo a dirtelo

Ogni tanto provo a dirtelo

E mi scotto le labbra

Ogni tanto provo a dirtelo, babe

Che cambiare me, è come voler dar fuoco al mare co’ un fiammifero

Si io però mi sento libero se mi lasci

E vai via proprio il giorno che poi la notte piovono i sassi

Io sono uscito senza ombrello ora

Pensa se non esistessi, quanti giorni persi

Senza farsi male, senza urlarsi addosso e dopo subito scopare

C’è crollato il mondo addosso che ci posso fare

Sto senza le vele col maestrale, ye

Con te ye, ye-ye

È come stare sempre in ferie

Non so come ti riesce

Lo stai facendo ancora ye, ye, ye-ye

Stiamo toccando le stelle

Scappare sempre, a che cosa serve

Ma che senso ho io, io, io

Ho chiuso nella mia vestaglia

Ma da cosa mi protegge? Ma da cosa mi protegge?

Da un granello di sabbia

Da quando sei arrivato tu, tu, tu, tu

Tutto è un fuoco di paglia

E ogni tanto provo a dirtelo

Ogni tanto provo a dirtelo

E mi scotto le labbra