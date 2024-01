Celine Dion, le canzoni più belle e famose di sempre. Ecco i successi e come sta la cantante canadese ora, in un docu-film su prime video.

Le canzoni di Celine Dion hanno segnato gli ultimi decenni della musica internazionale. La canadese è una delle cantanti più famose di sempre, ma da qualche anno è lontana dalle scene musicali per una malattia, di cui ha parlato in un esclusivo documentario su prime video. Al suo interno ci sono i suoi successi e tutto quello che probabilmente non sapete sulla sua vita di adesso.

Top 5 canzoni di Celine Dion

Prima di parlare del documentario sull’artista, un doveroso ripasso delle sue 5 migliori canzoni. Se non le ricordate (o conoscete) vi basterà ascoltare qui la musica di Celine Dion per restarne incantati.

My Heart Will Go On, una hit senza tempo colonna sonora del film Titanic, pubblicata nel 1998, che ascoltiamo con piacere ancora oggi. I’M Alive, una canzone del 2002 che parla di quanto ci si senta vivi e forti durante una relazione, ma anche grati all’altra persona per quello che si sta vivendo insieme. Ashes, colonna sonora del film Deadpool 2 e uno dei più recenti singoli della cantante (2018). The Power Of Love, una delle canzoni d’amore più belle di Celine Dion che risale al 1993 e parla della forza di questo sentimento fra 2 persone. All by my self, brano del 1996 che parla della sensazione di isolamento intorno a se e del desiderio di avere compagnia.

I’Am Celine Dion, documentario su prime video

Le canzoni appena viste e le altre hit di una delle donne di maggior successo nella storia della musica pop, le trovate nel documentario di cui Amazon ha acquisito i diritti internazionali (dal titolo I’am Celine Dion). Che però non si limita a questo, ma anzi mostra la vita della star durante questi ultimi anni e la lotta contro la malattia, ma anche la dedizione costante per il suo lavoro e i suoi fan.

La data di uscita del documentario sarà annunciata prossimamente da prime video. Intanto a proposito del documentario la cantante ha dichiarato: “Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all’imparare a conviverci e a gestirla. Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita”.

Come si chiama la sindrome che ha Celine Dion?

La sindrome della cantante si chiama della persona rigida. E’ una malattia immunitaria e progressiva che ormai da qualche anno ha colpito la star della musica, portandola a rinunciare ai tour di concerti in programma nel 2022.

Tuttavia nel docu-film che la riguarda ha sottolineato la ferma volontà di tornare il prima possibile a contatto con il pubblico e tornare a fare ciò che ama e più le riesce meglio: cantare con la sua inconfondibile voce. E perché no realizzare nuovi inediti, come già successo nel 2023 per la colonna sonora commedia romantica Love Again, in cui ha anche recitato.

Vedi anche: Le migliori cantanti donne italiane e straniere