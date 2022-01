5 canzoni sulle bugie. Playlist

Le 5 canzoni più belle e famose che parlano di bugie e inganni, italiane e straniere. Playlist.

Canzoni sulle bugie. Abbiamo scelto per voi 5 belle canzoni italiane che parlano di bugie, inganni e menzogne. Soprattutto in amore si sa che le bugie andrebbero evitate, ma per un motivo o per l’altro può capitare che se ne dicano. Ecco come il tema delle bugie e della menzogna è stato affrontato nella musica italiana, in 5 canzoni, dai grandi classici degli anni ’70 ai giorni nostri. Buon ascolto!

1. Mina – Bugiardo e incosciente (1970)

Bugiardo più che mai

Più incosciente più che mai

Che tristezza però

Un amore con te

Iniziamo con questa bella e malinconica canzone di Mina, tratta dall’album “…bugiardo più che mai… più incosciente che mai…” del 1970. Si tratta della versione italiana del brano La tieta (La zietta) del cantautore spagnolo Joan Manuel Serrat. Il testo, scritto da Paolo Limiti, non è la traduzione di quello originale, che parla di tutt’altro. Bugiardo e incosciente racconta la difficoltà di lasciare qualcuno per cui proviamo un misto di odio e amore. Il pezzo è presto diventato un classico ed è stato interpretato anche da Ornella Vanoni, Rita Pavone e Jula de Palma.

2. Mia Martini – Gli uomini non cambiano (1992)

E ti perdi dentro a un cinema

A sognare di andar via

Con il primo che ti capita e che ti dice una bugia

Ancora un grande classico della canzone italiana, “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, tratta dall’album Lacrime, del 1992, fu un grande successo. Si tratta di una canzone molto amara in cui si raccontano senza mezze misure tutte le difficoltà e il dolore a cui una donna è condannata quando ama un uomo. Con questa canzone Mia Martini partecipò al 42º Festival di Sanremo ed arrivò al secondo posto. La canzone divenne presto famosissima ed è stata reinterpretata da Achille Lauro ed Annalisa in un duetto al festival di Sanremo del 2020.

3. Tiziano Ferro – Ti voglio bene (2003)

Una è troppo poco, due sono tante

Quante principesse nel castello mi hai nascosto

Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso

Ti voglio bene, me ne accorgevo prima più di adesso

Una delle canzoni più famose di Tiziano Ferro parla proprio di inganni e bugie, e di una grande amicizia finita. In “Ti voglio bene” Ferro racconta appunto la fine dell’amicizia con una persona a lui molto cara, che gli ha voltato le spalle. Il brano è uscito nel 2003 con il secondo album in studio di Tiziano Ferro, “111”.

4. Fabri Fibra – Bugiardo (2007)

Io vengo in pace (Bugiardo)

Non mento mai (Bugiardo)

Non son capace (Bugiardo)

Non ce la fai (Bugiardo)

In questo classico pezzo del grande rapper Fabri Fibra si fa ironia su uno degli aspetti fondamentali del rap stesso ovvero l’autenticità. Qui Fibra, famoso per aver scritto testi estremamente autentici e senza filtri, è autoironico ma anche critico. Il brano è uscito nel 2007, con l’album omonimo.

5. Samuele Bersani – Mezza bugia (2020)

Tu mi hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura

Ritrovare la vecchia stabilità

Finiamo la nostra playlist sulle bugie con questo brano di Samuele Bersani uscito nel 2020 con il suo nono album “Cinema Samuele”. “Mezza bugia” racconta della difficoltà di capirsi all’interno di una relazione, e soprattutto della fatica che si fa nell’affrontare continue discussioni e “battaglie di parole”. “Cinema Samuele” si è aggiudicato la Targa Tenco come miglior album nel 2021.

Bugie, tradimento e disillusione nelle canzoni d’amore

Come abbiamo visto, queste 5 canzoni erano quasi tutte canzoni d’amore. Il tema della menzogna e delle bugie va infatti a braccetto con quello del tradimento e dell’amore finito, tutti temi che vengono affrontati molto spesso nelle canzoni.

“L’arte di vivere è l’arte di saper credere alle menzogne” ha scritto Cesare Pavese. Tutti ogni giorno ci inganniamo l’un l’altro e inganniamo noi stessi, almeno un po’. Ma si sa che ci sono bugie “a fin di bene”, meno gravi, e bugie che invece andrebbero evitate.

Per quanto riguarda le bugie nei rapporti d’amore, la questione è davvero complessa e non si può liquidare con dei semplici “non bisognerebbe mai dirsi bugie” o “ogni tanto qualche bugia è necessaria”.

Di sicuro c’è il fatto che scoprire di essere stati in qualche modo ingannati, soprattutto se a ingannarci è stata la persona che amiamo, non fa piacere a nessuno. Detto ciò, purtroppo può capitare di trovarsi a mentire pur essendo pienamente convinti di dire la verità. Perché, come abbiamo detto, la questione delle bugie è complicata.

Vedi anche: