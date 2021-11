Contributi imprenditoria giovanile 2022 Fvg. Requisiti e domanda

Contributi imprenditoria giovanile Friuli Venezia Giulia. Ecco a chi spetta e come richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese della regione.

Contributi imprenditoria giovanile 2022. La regione Friuli ha emesso un bando per la concessione di finanziamenti a fondo perduto per le imprese innovative guidate da giovani, con età inferiore a 40 anni.

Concentriamoci allora sulle indicazioni presenti nel bando, per capire chi sono i destinatari di questa iniziativa e quali sono tempi e modi di presentazione delle richieste.

VEDI ANCHE: CONTRIBUTI PMI GIOVANILI REGIONE VENETO

Contributi a fondo perduto imprese Fvg, beneficiari

Il finanziamento a fondo perduto si rivolge alle start up costituite da giovani, per aiutarle a sostenere le spese necessarie ad avviare il proprio progetto. Nello specifico, per presentare istanza, il bando regionale prevede il possesso dei seguenti requisiti per le imprese:

essere costituita in forma di società, da giovani con meno di 40 anni di età

avere sede legale o unità operativa dove è realizzata l’iniziativa in Friuli

importo minimo di spesa previsto pari a 10.000 euro

essere una start up. Vale a dire costituita da non più di 60 mesi rispetto al momento di presentazione della domanda.

Regione Fvg contributi imprese giovanili, domanda

E’ possibile fare richiesta d’accesso a questo finanziamento a partire dalle ore 10:00 del 9 dicembre 2021, fino alle ore 16:00 del 27 gennaio 2022. L’invio dell’istanza deve essere effettuato dal titolare dell’impresa esclusivamente per via telematica. In particolare bisogna accedere sul sito internet della regione Friuli, autenticandosi tramite Spid, CIE, CRS o CNS.

Per completare la procedura bisogna allegare all’istanza una serie di documenti che testimoniano il possesso dei requisiti. Ma anche una relazione dettagliata del progetto per cui si richiede il finanziamento regionale. Ogni progetto verrà poi valutato e riceverà un punteggio in base ai criteri stabiliti dal bando. Quelli con i punteggi più alti riceveranno il contributo.

Tutta la modulistica è presente sul sito della regione nell’apposita sezione dedicata a questo bando pubblico. Di seguito il FAC Simile della domanda disponibile in forma pdf da scaricare.

MODULO DOMANDA CONTRIBUTI IMPRESE GIOVANLI FRIULI

Finanziamenti imprese Friuli, importi e spese ammissibili

Il contributo massimo erogabile ammonta al 50% della spesa sostenuta per l’attività di impresa. Il limite massimo concedibile per ogni domanda è di 40.000 euro. Nel progetto presentato, consentono di ricevere il finanziamento le seguenti voci di spesa:

investimenti in impianti, macchinari, diritti eccetera

per brevetti e altre attività immateriali

di primo impianto (ossia per la costituzione o l’ampliamento dell’attività, dal notaio ai lavori di rsitrutturazione)

per l’acquisizione di servizi forniti da centri di coworking

connesse all’attività di certificazione.

Trovate ogni altra informazione su questa iniziativa nell’avviso pubblico della regione, di seguito allegato.

BANDO CONTRIBUTI IMPRENDITORIA GIOVANILE

Queste le indicazioni fornite dalla regione Friuli per accedere al contributo a fondo perduto destinato all’imprenditoria giovanile. In sostanza le start up con i requisiti possono presentare domanda online, includendo il proprio progetto. Quelle con il punteggio migliore riceveranno poi un contributo pari al 50% delle spese da sostenere.

VEDI ANCHE: