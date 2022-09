L’Inghilterra ha il suo nuovo Re, mentre William ed Harry ringraziano la folla

Carlo III è diventato il 41° monarca della storia inglese, ma nel frattempo continuano tributi e il lutto in tutto il paese.

Carlo III è ufficialmente il nuovo Re in Uk. La cerimonia a cui ha assistito suo figlio William ora principe del Galles e sua moglie Camilla diventata regina consorte, è stata trasmessa in diretta televisiva. Nel frattempo il paese è in lutto per la scomparsa della sua amata regina. Ecco le ultime news

William Harry Kate e Meghan insieme a Windsor

Il principe William insieme a suo Fratello Harry accompagnati dalle mogli Kate Middleton ora Principessa del Galles e Meghan Markle Duchessa di Sussex, hanno ringraziato la folla fuori dal Castello di Windsor riunita per lasciare fiori e rendere omaggio alla Regina Elisabetta scomparsa lo scorso 8 settembre dopo aver regnato per 70 anni

Per i magazine del gossip vedere insieme di nuovo le due coppie può avere un doppio significato, in realtà quello che succede nella Royal Family non è sempre argomento da gossip, in particolare in un periodo storico come questo che definisce la fine di un’era.

Che tipo di Re sarà Carlo III

Ha giurato e ha detto che continuerà il lavoro svolto da sua madre, ma per il 74enne nuovo re inglese da giovedì dopo la scomparsa di sua madre sono iniziati i problemi. E sebbene la Monarchia goda ancora di un consenso favorevole tra gli inglesi, sostituire Elisabetta II non sarà affatto semplice.

Nel frattempo è stato deciso che il 19 settembre si svolgeranno i funerali di stato della Regina Elisabetta e a cui parteciperanno tutti i leader del mondo

Quando verrà incoronato Carlo III

L’incoronazione di Carlo avverrà in un secondo momento – e quando questo accadrà per ora non è ancora chiaro. Potrebbe succedere anche dopo molti mesi come è stato per sua madre che è stata incoronata dopo 16 mesi.

Carlo III diventa anche il Capo della Chiesa d’Inghilterra ed è stato ufficialmente proclamato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.