Letizia Ortiz, stile e classe. Il suo segreto? Non sono i vestiti

Letizia di Spagna è la reale più moderna capace di sfoggiare abiti ultima moda e outfit da first lady. Ma il segreto della sua eleganza non sono i vestiti.

Letizia Ortiz a quasi 50 anni può permettersi di vestirsi come una ventenne. La regina di Spagna lo ha fatto di recente con l’abito che mostra i suoi addominali scolpiti, ma nei giorni successivi è tornata a quello stile che la distingue dalle altre reali.

Ecco l’abito che in realtà è piaciuto di più e perché qualunque cosa questa donna indossi va comunque bene.

Letizia Ortiz e l’outfit di Carolina Herrera

Tutte le testate di gossip più note italiane e straniere hanno messo in evidenza il vestito rosa cut-out che la moglie di Felipe VI ha indossato di recente. C’è chi ha scritto le solite cattiverie del gossip, e chi invece ha messo in evidenza il corpo tonico di una cinquantenne e chi vuol sapere invece quanto pesa Letizia Ortiz e quanto è alta.

Ora, premesso che ci sono cinquantenni molto più belle di alcune ventenni, basti pensare ad esempio a Jennifer Lopez, ricordiamo a tutte le donne che oggi a 50 o 60 anni sono ancora giovani.

Quindi, se hanno un fisico asciutto come quello della regina di Spagna e amano indossare le ultime tendenze moda, sono libere di farlo, anche se alcuni modelli di vestiti con i tagli non sono affatto eleganti neanche a 20 anni.

Tornando a Letizia Ortiz l’abito migliore che ha indossato in questi giorni è quello della stilista americana Carolina Herrera. Uno dei nomi della moda tra i più noti al mondo.

Si tratta di un modello svasato con applicazioni floreali che la moglie di Felipe VI ha indossato in occasione della recente visita dell’emiro del Qatar in Spagna accompagnato dalla sua prima moglie.

Come accessori: scarpe e borsa azzurra in linea con i colori trend della moda estiva e in abbinamento al ricamo floreale sempre azzurro. Praticamente perfetta!

Letizia Ortiz, i 15 marchi moda preferiti della regina di Spagna

Perché Letizia Ortiz è sempre elegante?

Come recita un vecchio detto: “L’eleganza è nel portamento e nella sicurezza” camminare con la postura corretta anche su tacchi altissimi e a testa alta ( oltre al suo corpo tonico) sono le principali caratteristiche di Letizia Ortiz.

Pertanto qualunque cosa indossi, anche un vestito di Zara o Mango, Letizia è una donna che non passerà mai inosservata a prescindere dal suo ruolo di regina anche agli occhi di suo marito nonostante i tanti anni di matrimonio.