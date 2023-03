La riforma fiscale del governo Meloni non entrerà subito in vigore. Ecco da quando, cosa cambia e chi ci guadagna con la riforma del fisco.

Riforma fiscale 2023. Il governo ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del fisco, che prevede la riduzione del numero delle aliquote Irpef dalle attuali 4 a 3. Tuttavia al momento l’esecutivo ha solo indicato le misure che intende attuare prossimamente per completare la riforma. Quindi ad oggi non c’è ancora una nuova legge che cambia le tasse.

In questo articolo quindi cerchiamo di capire da quando ci sarà il nuovo sistema fiscale in Italia e cosa cambierà.

Quando entrerà in vigore la riforma fiscale?

Dopo il via libera del consiglio dei ministri alla legge delega per la riforma del fisco italiano, i contribuenti vogliono sapere quando entrano in vigore le nuove aliquote Irpef? Ebbene la risposta a questa domanda è solo fra 24 mesi, ovvero fra 2 anni. Infatti per ora è stato approvato solo l’idea di riforma del governo, che ora dovrà essere riempita di contenuti tramite appositi provvedimenti di legge.

Entro questo periodo le nuove regole fiscali dovrebbero semplificare e ridurre la tassazione, come annuncia il sito ufficiale del Mef. Quindi chi sperava in una riduzione immediata delle aliquote Irpef, che determinano l’ammontare delle tasse da pagare nel 2023 per i contribuenti, rimarrà deluso. Il viceministro dell’economia Leo ha dichiarato che le 3 aliquote Irpef saranno avviate l’anno prossimo, ma per la conclusione dell’iter di riforma probabilmente sarà necessario più tempo.

Nuova riforma fiscale Irpef, chi ci guadagna

Quando la riforma verrà approvata nella sua interezza cambieranno le aliquote Irpef, che determinano la tassazione imposta sui redditi dei lavoratori. Secondo le ipotesi del governo le nuove 3 aliquote potrebbero essere:

23% per redditi fino a 28.000 euro

per redditi fino a 28.000 euro 35% per redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro

per redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro 43% sopra i 50.000 euro.

La novità principale quindi riguarda l’accorpamento delle aliquote più basse. Attualmente infatti il 23% viene applicato a redditi fino a 15.000 euro, mentre oltre si paga il 25%. Di conseguenza a guadagnarci di più dalla nuova riforma impostata dal governo sarebbero le fasce di reddito comprese fra 15.000 e 28.000 euro, grazie a una riduzione della tassazione da 25 a 23%.

Tuttavia come detto bisognerà attendere l’approvazione dei vari DL necessari per cambiare il sistema fiscale, prima di avere la certezza che sia davvero così.

Le promesse di riforma del governo Meloni

Non è la prima volta che l’attuale governo annuncia una riforma o una nuova legge, che in realtà entrerà in vigore solo nei prossimi anni. Ad esempio tutti ricordano l’innalzamento delle pensioni minime a 1.000 euro, che però potrà essere attuata entro i prossimi 5 anni, forse.

Stesso discorso per la riforma delle pensioni per la cancellazione della legge Fornero, che però al momento è ancora lì e rischia di rimanerci pure nel 2024. Viceversa ci sono casi in cui effettivamente l’esecutivo sta mantenendo le promesse, come l’abolizione del reddito di cittadinanza, che però sarà sostituito da Mia oppure lo stop alla cessione dei crediti del superbonus. La ragione di queste scelte dipende dalle poche risorse economiche disponibili per le casse dello stato. Detto più semplicemente non ci sono soldi a sufficienza per fare leggi più favorevoli per gli italiani, almeno per ora.

Il governo però ha dichiarato che troverà le coperture per la nuova riforma fiscale e le altre in attesa di novità. Quindi, riassumendo la riforma del fisco al momento consiste in un disegno di legge delega, che dovrà essere attuato nei prossimi 24 mesi. Di conseguenza la riduzione dell’Irpef arriverà presumibilmente fra l’anno prossimo e il 2025.

