Ristori regione Lazio 2021. Ecco come richiedere i bonus covid e i contributi a fondo perduto della regione Lazio. Requisiti e beneficiari.

Ristori e bonus covid 2021. La regione Lazio ha previsto un bando per l’erogazione 51 milioni di euro a fondo perduto in favore delle piccole e medie attività economiche della regione. In particolare si tratta di quelle maggiormente esposte agli effetti delle chiusure e le limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il Lazio ha deciso di erogare i ristori, anticipando quelli che dovrebbero arrivare con un decreto governativo. Scopriamo quindi come funziona questo bando regionale denominato “Ristori Lazio irap“. In particolare, chi sono i beneficiari e come fare domanda.

VEDI ANCHE: BONUS 2021 TUTTI I BONUS E AGEVOLAZIONI DELLE REGIONI

Ristoro lazio irap a chi spetta

Il ristoro lazio irap è destinato a liberi professionisti titolari di partita Iva e alle micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio.

Come si legge sul sito della regione, in totale sono 283 i diversi codici ateco che possono beneficiare dei ristori. Ecco il pdf per consultare tutti codici delle attività destinatarie degli aiuti economici.

In sintesi, le principali categorie a cui spettano i ristori sono le seguenti:

Pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, enoteche eccetera.

Attività di organizzazione di fiere, convegni e cerimonie.

Imprese che si occupano del tempo libero, ossia discoteche, centri benessere, parchi e via dicendo.

Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio.

Barbieri, parrucchieri e altri servizi alla persona.

Musei ed altre attività legate alla cultura (ad eccezione di cinema e teatri per cui la regione ha previsto altri avvisi).

Associazioni e attività sportive.

Importo ristori regione Lazio

L’importo del ristoro, che rappresenta un contributo a fondo perduto, sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, la cui scadenza era prevista per il 30 novembre. Da qui il nome del bando “Ristori Lazio irap”.

Tale meccanismo permette di rendere automatico il calcolo delle somme dovute ai beneficiari e velocizzare i tempi di erogazione. Al riguardo il governatore Zingaretti ha dichiarato: “è un aiuto concreto, che una volta completato l’iter, garantisce la rapida erogazione dei fondi per permettere alle aziende di respirare, in questo momento di apnea economica.”

Tuttavia vi è un importo massimo erogabile, stabilito dalla regione Lazio. Infatti, il ristoro potrà arrivare fino a un massimo di 25.000 euro ad impresa.

Ristori regione Lazio come richiederli

Sarà possibile fare domanda esclusivamente per via telematica, nell’apposita sezione presente sul sito della regione Lazio.

Questa è la pagina che vi troverete davanti, una volta entrati nel sito, con la possibilità di selezionare la dichiarazione attinente al vostro caso. Tali dichiarazioni andranno completate ed allegate alla richiesta.

La scadenza per la presentazione della documentazione è prevista per le ore 10:00 di lunedì 8 febbraio 2021 (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa da parte dei richiedenti.

Queste tutte le informazioni attualmente disponibili riguardo ai ristori e i bonus covid 2021 della regione Lazio. Si tratta di aiuti fondamentali per le tante attività che rischiano di chiudere per mancanza di liquidità, visto quanto accaduto negli ultimi mesi.

VEDI ANCHE BONUS 2021 ELENCO DI TUTTI I BONUS FIGLI E FAMIGLIE