Pagamento pensioni dicembre 2020. Quando pagano la pensione? Calendario pagamenti poste e banche.

Pagamento pensioni dicembre 2020. Il pagamento della prossima mensilità inps arriverà in anticipo per chi la ritira alle poste, come già accaduto a novembre e nei mesi precedenti.

Come sappiamo l’emergenza sanitaria generata dal coronavirus persiste nel nostro paese. Quindi prosegue questa procedura straordinaria, per evitare assembramenti presso gli uffici postali. Ecco allora tutte le informazioni che i pensionati devono sapere: il calendario dei pagamenti, le date e il cedolino dicembre 2020.

Pensioni di dicembre 2020 quando vengono pagate alle poste

Analogamente a quanto avvenuto per la mensilità di novembre, la pensione di dicembre verrà pagata in anticipo alle poste, ovvero per i beneficiari che la ritirano in contanti. E’ una delle conseguenze della proroga dello stato di emergenza decisa dal governo fino al 31 gennaio 2021.

Per questo Inps e Poste italiane dirameranno un calendario che suddivide i pensionati in base all’iniziale del loro cognome. Ad ogni lettera corrisponderà un giorno in cui si potrà ritirare la pensione nell’ufficio postale. Inoltre, chi possiede altri strumenti come Libretto di Risparmio, Conto Banco Posta o Postepay Evolution, potrà ritirare l’assegno tramite ATM.

Al momento tale calendario non è ancora disponibile, ma come di consueto verrà pubblicato sui siti di inps e poste italiane nei prossimi giorni. Tenendo conto di quanto accaduto in precedenza è probabile che il saldo alle poste avverrà a partire dagli ultimi giorni di novembre fino al 1° dicembre (domenica esclusa).

Ovviamente appena l’inps diramerà il calendario ufficiale dei pagamenti ve ne daremo conto. Vi segnaliamo inoltre, che salvo novità questo meccanismo dovrebbe essere adottato anche per la mensilità di gennaio 2021. Tuttavia anche in questo caso l’inps ne darà comunicazione a tempo debito.

Pagamento pensioni dicembre 2020 in banca, data

Per chi invece riceve l’accredito della pensione con bonifico sul conto corrente bancario, non ci sarà alcun pagamento anticipato.

Infatti, come di consueto il pagamento pensione di dicembre avverrà durante il primo giorno bancabile, in questo caso si tratta di martedì 1 dicembre. Considerando però i tempi di lavorazione previsti dagli istituti di credito per ogni pagamento ricevuto, è probabile che i pensionati vedano comparire l’accredito della pensione il giorno successivo, vale a dire il 2 dicembre.

Queste le date da segnare per chi percepisce la pensione dall’Inps tramite accredito bancario.

Cedolino pensione dicembre 2020

Chi volesse consultare il cedolino pensione relativo al mese di dicembre 2020, deve sapere che esiste una procedura online per farlo già da fine novembre.

Ecco i passaggi da seguire per conoscere data e importo del cedolino pensione dicembre:

Effettuare l’accesso alla propria pagina personale del sito www.inps.it tramite Spid. Recarsi nella sezione denominata “cedolino pensione” e poi in “cedolino pensione servizio”. Entrare nelle voci “verifica pagamenti” ed infine “vuoi visualizzare il cedolino”.

A questo punto dovreste visualizzare tutte le informazioni che state cercando sul cedolino pensione dicembre. Se una volta effettuata questa procedura non vedete ancora il cedolino, non preoccupatevi, probabilmente l’inps non l’ha ancora reso disponibile. Di solito questa informazione si trova a partire dal 20 del mese precedente a quello del pagamento in poi. Quindi ad esempio dovreste trovare il cedolino di dicembre dal 20 novembre o in alternativa nei giorni seguenti.

Siamo giunti al termine di questo articolo dedicato alle ultime notizie sul pagamento delle pensioni a dicembre 2020. L’anticipo sarà erogato a chi ritira la pensione in contanti alle poste, per chi la percepisce su conto corrente bancario invece nulla cambia.

