Pagamento tredicesima 2020, quando arriva per le pensioni? Date, modalità di calcolo e bonus tredicesima pensione.

Pagamento tredicesima pensione 2020. Come ogni anno a dicembre arriva il momento dell’erogazione della tredicesima mensilità, sia per i lavoratori che per i pensionati.

In questo articolo ci occupiamo della tredicesima pensioni dicembre. In particolare delle date del pagamento e di tutte le altre informazioni utili per i beneficiari. Dalle modalità di calcolo al bonus per le pensioni minime.

Tredicesima pensione 2020 quando si prende

I titolari di pensione, per il pagamento di dicembre riceveranno assieme l’accredito della mensilità e della tredicesima. Questo significa che chi percepisce i trattamenti tramite bonifico bancario, riceverà la tredicesima nel primo giorno bancabile del mese, ossia martedì 1 dicembre.

Quindi l’inps erogherà la somma dovuta il primo dicembre 2020. Ma è probabile che i beneficiari la vedano comparire il giorno seguente, per i tempi di lavorazione tradizionali degli istituti di credito.

Per chi ritira l’assegno in contanti alle poste, il pagamento è già iniziato da fine novembre, per evitare assembramenti davanti agli uffici postali.

Tredicesima pensioni, come si calcola

Il calcolo della tredicesima per i pensionati avviene mediante una suddivisione in ratei mensili, del numero di assegni ricevuti durante l’anno.

Questo significa che il calcolo si fa moltiplicando l’assegno mensile per il numero di mesi di pensionamento goduti nell’anno. Quindi se ad esempio un pensionato riceve 1.400 euro lordi al mese, per tutte le 12 mensilità del 2020, otterrà un tredicesima di 1.400 euro (1.400*12/12).

Se invece ha percepito l’assegno per soli 6 mesi, perché magari è andato in pensione durante il 2020, riceverà 700 euro (1.400*6/12).

Bonus tredicesima pensioni

Per coloro che percepiscono la pensione minima, a dicembre è previsto un bonus tredicesima. Si tratta di una somma aggiuntiva pari a 154,94 euro, versata dall’inps ai pensionati che prendono fino a 6.695,91 €.

Anche ai pensionati che ricevono fino a 6.850,85 euro, spetta una somma aggiuntiva, pari alla differenza fra l’importo limite e quello percepito. Infine, oltre alla pensione ricevuta bisogna rispettare anche determinati limiti reddituali per ottenere l’integrazione.

Si tratta delle seguenti somme:

10.043,87 euro annui per un pensionato solo.

euro annui per un pensionato solo. 20.087,73 euro annui per un pensionato coniugato.

E’ davvero tutto per quanto riguarda le date del pagamento della tredicesima pensione 2020 e le altre informazioni al riguardo.

