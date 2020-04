Le pensioni di maggio verranno pagate in anticipo. Ecco le date dei pagamenti e le indicazioni per il cedolino Inps.

Il pagamento della pensione relativa al mese di maggio, risentirà ancora delle novità introdotte dall’inps per fronteggiare il Coronavirus.

Scopriamo le date previste per il pagamento della pensione di maggio e come controllare il cedolino Inps del mese per i beneficiari. Per poi passare alle ultime news su questo tema, dove si segnala una lodevole iniziativa nata da un accordo fra Poste Italiane e i carabinieri.

Pagamento pensioni maggio 2020 inps, date

Abbiamo visto che la pensione del mese di aprile è stata pagata dal 26 marzo al 1 aprile. Questo in virtù dell’accordo fra Inps e Poste, che hanno scaglionato i ritiri mediante un calendario suddiviso in ordine alfabetico. Ciò al fine di evitare lunghe code negli uffici postali, da parte di chi ritira la pensione direttamente allo sportello.

Lo stesso schema verrà riproposto per la mensilità di maggio, in particolare le date per il pagamento andranno da lunedì 27 a giovedì 30 aprile. Dunque anche in questo caso è prevista l’erogazione anticipata dalla pensione, con nuova suddivisione in ordine alfabetico alle poste, onde evitare assembramenti di persone. Al momento non esiste ancora un calendario ufficiale, ma nei prossimi giorni Poste Italiane lo pubblicherà sul suo sito.

Per chi invece riceve l’accredito dell’assegno tramite conto corrente bancario o postale, il pagamento avverrà il 27 del mese. Questo significa, che a seconda dei tempi di lavorazione della vostra banca vedrete comparire la somma che vi spetta sul conto il 28 o il 29 di aprile.

Cedolino inps maggio, come e quando vederlo

Per quanto riguarda il cedolino della pensione, è messo a disposizione dei beneficiari direttamente sul sito www.inps.it. Infatti, utilizzando le vostre credenziali d’accesso, ossia il codice fiscale e il pin personale, potrete vedere in anticipo l’importo che vi spetta per maggio.

Per farlo vi basta accedere alla sezione “cedolino pensione”, che contiene una schermata con tutte le opzioni disponibili. Successivamente bisogna entrare sulla voce “cedolino pensione servizio”, poi su “verifica pagamenti” ed infine “vuoi visualizzare il cedolino”, per completare l’operazione.

Come avviene ogni mese il cedolino di maggio e il relativo importo dovrebbe essere visibile al pensionato già dal 20 aprile.

Pensione maggio 2020 novità, la portano i carabinieri?

Abbiamo detto delle modalità e dei tempi anticipati nell’erogazione della pensione di maggio, per scongiurare la diffusione del virus. Tuttavia lo scorso mese le misure adottate non hanno del tutto evitato assembramenti di persone alle poste.

Per attenuare tale fenomeno, come riporta ilgiornale.it, Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri hanno siglato un accordo. Grazie a questo i pensionati di età maggiore o uguale a 75 anni, che percepiscono l’assegno tramite gli uffici postali in contanti, possono chiedere e ricevere gratuitamente la consegna a domicilio della stesso.

Per compiere questa operazione il pensionato, over 75, dovrà delegare al ritiro in modo scritto i carabinieri, per poi ricevere la pensione a casa ed evitare così il rischio contagio. Non potranno però ricevere il servizio coloro che hanno già delegato altri al ritiro dell’assegno o ricevono la pensione tramite accredito.

Per fare questa richiesta, il pensionato deve chiamare il numero verde 800 55 66 70 o la stazione dei carabinieri più vicina alla sua residenza. Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa anti covid-19 e quindi legata alla contingenza del momento.

Bene, adesso è proprio tutto per quanto riguarda il pagamento della pensione di maggio 2020. Inps e Poste Italiane si stanno adoperando per rendere meno problematiche possibili le procedure e venire in contro alle esigenze dei pensionati, visto che si tratta della categoria di persone più esposte alle conseguenze dei contagi da coronavirus.

