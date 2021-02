Naspi febbraio 2021 quando viene pagata. Date pagamenti inps indennità mensile di disoccupazione e come controllare online.

Naspi febbraio 2021, anche per questo mese l’Inps erogherà l’indennità mensile di disoccupazione agli aventi diritto. Stiamo parlando del sussidio destinato ai lavoratori subordinati che hanno perso l’occupazione in modo involontario e hanno richiesto il trattamento all’istituto di previdenza.

Ricordiamo che il versamento effettuato a febbraio riguarda il mese di gennaio 2021. Fatte queste premesse vediamo ora quando arrivano i soldi della Naspi a febbraio e a seguire come verificare online importo e data esatta in cui avverrà l’accredito da parte dell’inps.

Quando pagano naspi febbraio 2021 date

La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) viene erogata agli attualmente disoccupati dall’Inps su base mensile. Solitamente l’accredito avviene tramite bonifico bancario o in alternativa tramite altri mezzi di pagamento indicati dai richiedenti all’atto della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il mese di febbraio 2021 dovrebbe essere pagata entro il giorno 15 o al più tardi nei giorni successivi. Tuttavia bisogna dire che non esiste un calendario ufficiale, ma le date dei pagamenti variano caso per caso. Quindi per alcuni beneficiari il pagamento potrebbe arrivare già a partire dal 10 febbraio, mentre altri potrebbero attendere di più.

Di solito le date diverse dipendono dalla data di presentazione della domanda di accesso al sussidio, infatti l’inps necessita di tempo per lavorare le richieste. Dunque chi deve percepire per la prima volta il sussidio potrebbe avere date di pagamento diverse rispetto a chi già lo percepiva in precedenza. Ma possono essere anche altri i motivi delle differenze nel giorno di accredito della Naspi.

Quanto viene pagata la disoccupazione, come controllare

Visto che ci sono date diverse per ogni singolo percettore, vi consigliamo di controllare la vostra direttamente online. Infatti, per conoscere data e importo del pagamento della mensilità Naspi, basta accedere sul sito www.inps.it utilizzando le proprie credenziali Spid o CNS. In particolare bisogna recarsi nella voce “accedi al servizio” e poi “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) consultazione domande”.

Una volta completato l’accesso, alla dicitura pagamento in corso dovrebbe comparire la data di pagamento e l’importo della Naspi di febbraio 2021. Qualora non dovesse esserci bisognerà attendere ancora prima di avere questa informazione, che comunque di solito si trova una settimana circa prima dell’accredito.

Ricordiamo infine, che l’importo della Naspi cambia per ogni beneficiario, visto che ammonta al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni.

E’ tutto per quanto riguarda i pagamenti inps Naspi febbraio 2021. Verso la metà del mese i beneficiari dovrebbero ricevere l’accredito. Tuttavia la data esatta si può controllare direttamente online, seguendo la procedura che vi abbiamo descritto.

