La bozza del decreto aprile Coronavirus prevede un bonus per le partite Iva e liberi professionisti a partire da 600 fino a 1000 euro. Ultime news decreto maggio per il lavoratori autonomi.

Bonus da 600 euro a 1000 per partite Iva lavoratori e professionisti nella bozza del decreto maggio. Questo sarebbe previsto secondo quanto riportato da alcune fonti.

Peccato che sono solo parole, l’Inps non ha ancora pagato a tutti i lavoratori autonomi e partite Iva i 600 euro di aprile. Tuttavia queste sono solo fughe in avanti ma non sono certezze. Quindi non fateci conto fino a quando non verrà presentato il nuovo decreto aprile slittato a maggio, e con tutte le indicazioni in merito agli indennizzi destinati a partite Iva, co.co.co e lavoratori autonomi

Bozza decreto maggio: bonus 600 euro prima 800 ora da 600 a 1000 €

A riportare la notizia fra i siti più affidabili c’è anche il quotidiano La Stampa. Peccato che nonostante si spieghi quali siano i requisiti per ottenere il nuovo bonus da 600 euro e a chi spettano i 1000 euro, la news fa solo sorridere e fa arrabbiare ancora di più chi non ha ancora ricevuto il bonus da 600 euro promesso a marzo e di competenza di aprile. L’Inps infatti non ancora erogato a tutti la somma promessa dal governo.

Al riguardo anche Conte si è scusato per il ritardo dei pagamenti, ma il sospetto di chi ancora non ha ricevuto le somme dovute è che Inps abbia finito i soldi.

Quindi come si fa a parlare e a promettere altri bonus se ancora non sono stati pagati quelli promessi? In politica come sappiamo le parole costano poco, comunque se è vero che tale bozza del decreto maggio prevede un nuovo sussidio da 600 euro destinato ai soggetti gia’ beneficiari a marzo ed erogati ad aprile la medesima indennita’ pari a € 600 dovrebbe essere erogata anche per il mese di maggio 2020.

Il ministro Gualtieri lo scorso aprile ha dichiarato che l’indennità dei 600 euro di marzo ad aprile avrebbe subito un incrfemento pari ad 800 euro. Ora si parla di una cifra pari a 1000 euro destinata a professionisti che possono dimostrare di aver subito una riduzione pari ad almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Queste sarebbero le ultime news sulla bozza decreto maggio 2020 e bonus. Resta inteso che ancora ad oggi molti lavoratori autonomi e titolari di partite Iva non hanno avuto i 600 euro.

