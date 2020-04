Bonus iva e autonomi 800 euro, bonus figli sotto i 14 anni, rinnovo voucher e vacanze. Tutti i bonus Covid 19 del nuovo Dpcm aprile maggio

Il nuovo decreto di aprile e maggio dovrebbe essere varato entro fine mese e contenere numerosi bonus per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Le misure verranno finanziate con oltre 50 miliardi di euro, una somma enorme per sostenere l’economia e dare una mano alle tasche degli italiani.

Vediamo allora quali dovrebbero essere i bonus presenti in questo decreto economia 2020 e in cosa consistono.

Bonus 800 euro partite iva e CIG

Partiamo dalle misure previste per i lavoratori e in particolare dal bonus per le partite iva e i lavoratori autonomi, che salirà da 600 a 800 euro. Dopo il pagamento relativo a marzo e arrivato ad aprile, la nuova indennità dovrebbe essere erogata agli aventi diritto per altri due mesi.

In questo modo si andrebbero a coprire le mensilità di aprile e maggio 2020. Inoltre, come dichiarato dal ministro dell’economia Gualtieri, per chi ha già beneficiato dei 600 euro non dovrebbe essere necessario rifare domanda e ricevere anche gli 800 €.

Per i lavoratori dipendenti il nuovo decreto dovrebbe prorogare la cassa integrazione in deroga, attualmente prevista per 9 settimane, fino al 31 luglio 2020. Infine, dovrebbe essere introdotto il reddito d’emergenza, ossia un’indennità da 500 euro destinata a tutte quelle categorie che non ricevono aiuti dallo stato. E’ il caso ad esempio di colf e badanti, precari e perfino chi lavora in nero.

Bonus per figli sotto i 14 anni

Veniamo ora ai bonus riguardanti le famiglie italiane, che dovrebbero essere nel decreto aprile maggio. La novità principale al riguardo è rappresentata dal bonus bimbi fino 14 anni, frutto di una proposta del Ministro per la famiglia Elena Bonetti.

Si tratta di un incentivo che spetterebbe a tutti quei nuclei familiari che comprendono figli fino a 14 anni di età. Il suo funzionamento sarebbe lo stesso previsto per il bonus bebè, già in attività, ma che attualmente spetta solo fino al primo anno di vita del figlio. L’ammontare di questo bonus mensile dipende dal reddito Isee, in particolare ammonta a:

80 euro, per i redditi inferiori a 7.000 €.

120 euro, per redditi compresi fra 7.000 e 40.000 €.

160 euro, per quelli superiori a 40.000 €.

Insomma si tratterebbe di un aiuto per le famiglie con figli, i cui bilanci sono messi a dura prova dall’emergenza coronavirus.

Ma non è tutto, infatti ci sarà il rinnovo degli aiuti familiari già varati nel decreto Cura Italia, ossia i congedi parentali straordinari e il voucher baby sitter coronavirus. Tale strumento permette di pagare le prestazioni lavorative di baby sitting, necessarie visto il perdurare della chiusura delle scuole italiane.

Bonus vacanze 500 euro

Un altro incentivo che potrebbe essere varato all’interno del nuovo decreto economia è il cosiddetto bonus vacanze, per chi deciderà di farle in Italia. Si tratterebbe di una somma di 500 euro, da erogare in favore dei nuclei familiari per consentirgli di svolgere le vacanze nel nostro paese.

L’idea è stata inizialmente lanciata dall’esponente di Italia Vivia Maria Elena Boschi e poi riproposta dal ministro Bonetti. Tale incentivo avrebbe lo scopo di agevolare gli italiani che vogliono andare in vacanza, ma soprattutto aiutare il settore del turismo. E’ noto infatti che si tratta di uno dei più colpiti dall’emergenza covid 19, che ne ha azzerato il giro d’affari per mesi.

Ora, con l’avvio della fase due e l’avvicinarsi dell’estate, si spera che gli operatori del settore possano riprendere la loro attività e per farlo un bonus vacanze potrebbe essere d’aiuto. Insomma, il governo potrebbe prendere in seria considerazione anche questo nuovo incentivo, per aiutare l’economia del turismo attualmente in ginocchio.

Tale bonus completa il quadro di quelli che dovrebbero trovare spazio all’interno dell’atteso decreto di aprile e maggio 2020. Non si esclude ci possano essere anche altre misure, magari per favorire le imprese e la ripresa del lavoro nel nostro paese. Ancora pochi giorni e conosceremo le decisioni finali del governo in tema di bonus e aiuti alle famiglie.

